Vorbereitungsprogramm komplett: Lausitzer Füchse treffen auf die Eisbären Berlin

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Nun steht auch der letzte Baustein der Vorbereitung auf die DEL2-Saison 2026/2027 fest: Die Lausitzer Füchse treffen am Sonntag, dem 30. August 2026, auf ihren Kooperationspartner, die Eisbären Berlin.

Spielbeginn im traditionsreichen Wellblechpalast im Sportforum Berlin-Hohenschönhausen ist um 15:00 Uhr.

Nachdem das geplante Vorbereitungsspiel in der vergangenen Saison entfallen musste, freuen sich beide Clubs nun umso mehr, den Vergleich in diesem Jahr wieder stattfinden lassen zu können. Für den Eishockeystandort Weißwasser besitzt diese Begegnung einen besonderen Stellenwert. Die enge und erfolgreiche Kooperation zwischen beiden Vereinen wird damit auch im zehnten Jahr der erfolgreichen Kooperation auf dem Eis sichtbar.

Das Spiel ist zugleich der sportliche Höhepunkt der dreitägigen Saisoneröffnung der Eisbären Berlin. Von Freitag bis Sonntag erwartet die Fans in der Hauptstadt ein abwechslungsreiches Programm, dessen krönender Abschluss das Aufeinandertreffen der DEL-Champions mit den Lausitzer Füchsen sein wird.

Tickets für die Begegnung sind ab Mittwoch, dem 22. Juli 2026, über den Onlineshop der Eisbären Berlin sowie über deren Ticket-Hotline erhältlich.

Mit der Bestätigung dieser Partie ist das Vorbereitungsprogramm der Lausitzer Füchse nun komplett. Innerhalb von nur drei Wochen absolviert das Team von Headcoach Christof Kreutzer insgesamt sieben anspruchsvolle Testspiele gegen nationale und internationale Gegner. Dabei bietet sich die Möglichkeit, den aktuellen Leistungsstand unter echten Wettkampfbedingungen zu überprüfen und sich optimal auf den DEL2-Saisonstart vorzubereiten.

Dirk Rohrbach, Geschäftsführer Lausitzer Füchse: „Im Jahr des zehnjährigen Bestehens unserer Kooperation mit den Eisbären Berlin ist dieses Vorbereitungsspiel natürlich etwas ganz Besonderes. Umso mehr freuen wir uns, dass es allen Beteiligten gelungen ist, diese Begegnung möglich zu machen. Dass wir dabei im altehrwürdigen „Welli“ spielen, verleiht dem Ganzen zusätzlich eine besondere Bedeutung. Über viele Jahrzehnte haben sich die Eishockeymannschaften aus Berlin und Weißwasser in der legendären ‚kleinsten Liga der Welt‘ dort als große Rivalen gegenübergestanden. Heute verbindet unsere Standorte eine vertrauensvolle Partnerschaft, die junge Spieler fördert und beiden Vereinen zugutekommt. Dieses Spiel schlägt deshalb eine schöne Brücke zwischen einer traditionsreichen Vergangenheit und einer erfolgreichen gemeinsamen Zukunft.“

Vorbereitungsprogramm der Lausitzer Füchse 2026

Datum Gegner Spielort

22.08.2026 Saale Bulls Halle Garmisch-Partenkirchen

23.08.2026 SC Riessersee oder

EC Bad Nauheim Garmisch-Partenkirchen

28.08.2026 GKS Katowice Weißwasser

30.08.2026 Eisbären Berlin Berlin – Wellblechpalast

04.09.2026 Dresdner Eislöwen Weißwasser

08.09.2026 Eispiraten Crimmitschau Crimmitschau

11.09.2026 Eispiraten Crimmitschau Weißwasser

467 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro