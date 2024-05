Vorbereitungsprogramm der spusu Vienna Capitals fixiert

Wien. (PM Capitals) Das Vorbereitungsprogramm der spusu Vienna Capitals für die Saison 2024/25 ist fixiert und umfasst insgesamt sechs Testspiele. Zweimal treten die von...

Zweimal treten die von Head-Coach Gerry Fleming trainierten Wiener in der Pre-Season vor heimischem Publikum in der STEFFL Arena an. Am 29. August ist der dreizehnfache Meister HC Kometa Brno in der Donaustadt vorstellig. Das finale Vorbereitungsspiel gegen den slowakischen Erstligisten HK Dukla Trencin am 13. September findet ebenfalls in der STEFFL Arena statt. Beide Heimspiele starten um 19:15 Uhr.

Start in der Slowakei, Teilnahme an Turnier

Das erste Spiel der Saisonvorbereitung absolvieren die spusu Vienna Capitals am 16. August beim slowakischen Erstligisten HC Nové Zamky. Die Wiener und die Slowaken standen sich in den vergangenen Jahren bereits zweimal gegenüber, beide Teams konnten je einen Sieg einfahren. Von 23. bis 25. August werden die spusu Vienna Capitals an einem hochkarätig besetzten Turnier teilnehmen, nähere Informationen dazu ergehen zu einem späteren Zeitpunkt. Das erste Heimspiel der Vorbereitung absolvieren die spusu Vienna Capitals am 29. August gegen das tschechische Eishockey-Aushängeschild Kometa Brno in der STEFFL Arena. Beginn des Duells gegen den letztjährigen Viertelfinalteilnehmer der tschechischen Extraliga ist um 19:15 Uhr.

Testspiel beim Kooperationspartner

Anfang September werden die spusu Vienna Capitals die Reise ins Trainingslager nach Zell am See antreten. Die Wiener werden sich knapp eine Woche lang in der Region Zell am See-Kaprun aufhalten und das Camp mit einem Testspiel gegen Kooperationspartner EK Die Zeller Eisbären am 7. September beschließen. Spielbeginn in der KE KELIT Arena zu Zell am See ist um 19:30 Uhr. Die erfolgreiche Partnerschaft zwischen den Wienern und den Salzburgern geht heuer in die zweite Saison. In der kommenden Spielzeit werden Felix Koschek, Timo Pallierer, Max Stiegler und Leon Widhalm beim Kooperationspartner der Wiener zum Einsatz kommen. Zum Abschluss der Vorbereitung empfangen die spusu Vienna Capitals am 13. September den vierfachen Champion HK Dukla Trencin. Spielbeginn in der STEFFL Arena ist um 19:15 Uhr. Ticketing-Informationen zu den beiden Pre-Season-Heimspielen der spusu Vienna Capitals folgen in den kommenden Wochen.

Das komplette Pre-Season-Programm der spusu Vienna Capitals

16.8.2024

18:00 Uhr

Nové Zámky (SVK)

HC Nové Zámky (SVK) – spusu Vienna Capitals

23.8. – 25.8.2024

TBA

TBA

TBA

spusu Vienna Capitals

29.8.2024

19:15 Uhr

Wien

spusu Vienna Capitals – HC Kometa Brno (CZE)

7.9.2024

19:30 Uhr

Zell am See

EK Die Zeller Eisbären – spusu Vienna Capitals

13.9.2024

19:15 Uhr

Wien

spusu Vienna Capitals – HK Dukla Trencin (SVK)