Vorbereitungsprogramm der Heilbronner Falken steht

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken haben ihr Vorbereitungsprogramm für die kommende Oberliga-Saison 2025/2026 festgelegt.

Die Mannschaft startet Mitte August in die intensive Vorbereitungsphase, in deren Verlauf insgesamt sechs Testspiele absolviert werden.

Den Auftakt bildet ein Auswärtsspiel gegen die Blue Devils Weiden aus der DEL2, die als Liganeuling einen starken siebten Platz im Endtableau belegten. Nach dem Pre-Playoff-Triumph über den EC Bad Nauheim unterlagen die Oberpfälzer im Viertelfinale den Pinguinen aus Krefeld.

Exakt sieben Tage später, am Samstag, 30. August, erwartet die Falken-Fans das traditionelle Stadionfest. Im Rahmen dessen gastiert der schweizerische Club SC Langenthal zum „Rückspiel“ im Eisstadion am Europaplatz. Das „Hinspiel“ der letztjährigen Vorbereitung in Langenthal konnten die Falken mit 6:3 für sich entscheiden. In der zurückliegenden Spielzeit schieden die Schweizer erst im Playoff-Halbfinale der drittklassigen MyHockey League gegen den späteren Titelträger EHC Seewen aus.

Ab September gehen die Unterländer dann in den bekannten Freitag-Sonntag-Rhythmus über. Wie bereits bekannt ist, reisen die Falken am 05. September zum Zweitligisten EC Bad Nauheim, ehe sich der EC Peiting am 07. September in Heilbronn präsentiert.

Der Abschluss der Vorbereitungsspiele gestaltet sich ligabezogen gleich zu der Vorwoche. Zunächst sind die Falken bei einem DEL2-Club zu Gast. Wer das sein wird, geben wir in Absprache mit dem Club zeitnah bekannt.

Die Generalprobe gegen die Stuttgart Rebels vor dem Hauptrunden-Auftakt ist gleichzeitig ein Spiel für den guten Zweck. Am Sonntag, 14. September 2025, veranstaltet der gemeinnützige Verein miteinander e.V. zusammen mit den Heilbronner Falken im Rahmen des „Eishockey4Kids“-Programms das Testspiel gegen den Ligakonkurrenten, bei dem 1.500 Kinder erwartet werden.

„Eishockey4Kids“ ist das größte kostenlose „Eishockey-Kinderevent“ in Deutschland. Eingeladen sind Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 15 Jahren sowie Jugendliche in Gruppen bis 17 Jahren aus sozialen Einrichtungen, Kinderfreizeiten und Bildungsträgern der Region Heilbronn-Hohenlohe.

Das Vorbereitungsprogramm in der Übersicht:

Samstag, 23. August 2025 | 18:30 Uhr | Blue Devils Weiden vs. Heilbronner Falken

Samstag, 30. August 2025 | Stadionfest | Heilbronner Falken vs. SC Langenthal (CH)

Freitag, 05. September 2025 | 19:30 Uhr | EC Bad Nauheim vs. Heilbronner Falken

Sonntag, 07. September 2025 | 15:00 Uhr | Heilbronner Falken vs. EC Peiting

Freitag, 12. September 2025 | 19:30 Uhr | DEL2-Club vs. Heilbronner Falken

Sonntag, 14. September 2025 | 16:00 Uhr | Spiel für den guten Zweck | Heilbronner Falken vs. Stuttgart Rebels

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV