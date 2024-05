Vorbereitungsprogramm der Heilbronner Falken ist komplett

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken haben das Vorbereitungsprogramm für die anstehende Oberliga-Saison 2024/2025 finalisiert. Das Team um Headcoach Frank Petrozza wird sich Mitte...

Das Team um Headcoach Frank Petrozza wird sich Mitte August in Heilbronn einfinden und bis zum Hauptrundenstart sechs Testspiele bestreiten.

Zum Auftakt der Vorbereitung reisen die Falken ins schweizerische Langenthal, um sich mit dem dortigen Schlittschuh-Club zu messen. Der SC Langenthal bestreitet seine Spiele in der dritthöchsten Liga der Schweiz und schied vergangene Saison im Playoff-Viertelfinale gegen den späteren Meister EHC Chur aus.

Eine Woche später, am Samstag, 31. August, wird in Kombination mit dem traditionellen Stadionfest internationales Flair aus Übersee im Eisstadion am Europaplatz zu vernehmen sein, wenn die kanadische University of Ottawa in Heilbronn auflaufen wird. Die „Gee-Gees“ sind in der OUA East Division beheimatet und spielen mit 34 weiteren Mannschaften, aufgeteilt auf insgesamt vier Conferences, um die kanadische Universitätsmeisterschaft.

Im September folgen zwei Wochenenden im gewohnten Freitag-Sonntag-Rhythmus, beginnend mit einem Auswärtsspiel bei den Stuttgart Rebels und dem darauffolgenden Heimspiel am Sonntag, 08. September gegen die Höchstadt Alligators.

Auch zum Abschluss des Vorbereitungsprogramms stehen für die Unterländer Duelle gegen direkte Ligakonkurrenten an. Zunächst gastieren die Falken freitags beim EC Peiting, ehe es am Sonntag, 15. September in Heilbronn zum „Rückspiel“ gegen die Stuttgart Rebels kommt.

Das Vorbereitungsprogramm in der Übersicht:

Samstag, 24. August 2024 | 17:00 Uhr | SC Langenthal (CH) vs. Heilbronner Falken

Samstag, 31. August 2024 | Stadionfest | Heilbronner Falken vs. University of Ottawa (CAN)

Freitag, 06. September 2024 | 19:30 Uhr | Stuttgart Rebels vs. Heilbronner Falken

Sonntag, 08. September 2024 | 17:00 Uhr* | Heilbronner Falken vs. Höchstadt Alligators

Freitag, 13. September 2024 | 19:30 Uhr | EC Peiting vs. Heilbronner Falken

Sonntag, 15. September 2024 | 17:00 Uhr* | Heilbronner Falken vs. Stuttgart Rebels

*Änderungen vorbehalten