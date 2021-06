Vorbereitungsprogramm der EislÃ¶wen steht

Dresden. (PM Eislöwen) Das Vorbereitungsprogramm der Dresdner Eislöwen nimmt weiter Formen an. Neben dem traditionellen Turnier am 04. und 05. September konnten bisher fünf...

Dresden. (PM Eislöwen) Das Vorbereitungsprogramm der Dresdner Eislöwen nimmt weiter Formen an.

Neben dem traditionellen Turnier am 04. und 05. September konnten bisher fünf weitere Testspiele vereinbart werden. So treffen die Blau-Weißen in der Saisonvorbereitung neben den PENNY DEL-Teams aus Düsseldorf und Iserlohn/Nürnberg auch auf die DEL2-Kontrahenten Bayreuth, Frankfurt, Weißwasser und Aufsteiger Selb.

Aktueller Vorbereitungsplan Dresdner Eislöwen (Stand: 24.06.2021)

Samstag, 04.09.2021

18:30 Uhr

Dresdner Eislöwen vs Düsseldorfer EG

Sonntag, 05.09.2021

15:00/18:30 Uhr

Dresdner Eislöwen vs Iserlohn Roosters/Nürnberg Ice Tigers

Samstag, 11.09.2021

17:00 Uhr

Selber Wölfe vs Dresdner Eislöwen

Freitag, 17.09.2021

20:00 Uhr

Bayreuth Tigers vs Dresdner Eislöwen

Sonntag, 19.09.2021

17:00 Uhr

Dresdner Eislöwen vs Löwen Frankfurt

Freitag, 25.09.2021

19:30 Uhr

Lausitzer Füchse vs Dresdner Eislöwen

Sonntag, 27.09.2021

17:00 Uhr

Dresdner Eislöwen vs Bayreuth Tigers