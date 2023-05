Vorbereitungsprogramm der Capitals steht fest

Wien. (PM Capitals) Das Vorbereitungsprogramm der spusu Vienna Capitals ist fixiert. Die Mannschaft von Head-Coach Marc Habscheid wird insgesamt sieben Pre-Season-Spiele bestreiten, zwei davon...

Die Mannschaft von Head-Coach Marc Habscheid wird insgesamt sieben Pre-Season-Spiele bestreiten, zwei davon vor eigenem Publikum in der STEFFL Arena. Am 1. September empfangen die spusu Vienna Capitals den DEL-Klub Straubing Tigers. Eine Woche später beenden die Wiener ihre Vorbereitung auf die neue Saison der win2day ICE Hockey League mit einem Heimspiel gegen Champions-Hockey-League-Viertelfinalist Mountfield HK aus Tschechien.

Start mit Tschechien-Doppel

Der Start in die Pre-Season erfolgt am 15. August mit einem Gastspiel beim SC Marimex Kolin. Schon im Vorjahr trafen die Wiener auf den tschechischen Zweitligisten. Mit 3:1 behielten die Caps das bessere Ende für sich. Zwei Tage später, am 17. August, bekommen es die Wiener in Hradec Králové mit dem tschechischen Spitzenteam Mountfield HK zu tun. Der Vizemeister der Vorsaison war in der letztjährigen Vorbereitung ebenfalls Gegner der Wiener. Mountfield gewann am 23. August 2022 mit 3:2 gegen die Capitals. Zwischen 25. August und 27. August bestreiten die spusu Vienna Capitals zwei weitere Testspiele. Details zu diesen beiden Partien werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Zuhause gegen Straubing und Mountfield

Am 1. September bestreiten die spusu Vienna Capitals das erste von zwei Heimspielen der Saison-Vorbereitung. Dabei treffen die Wiener auf die Straubing Tigers aus der DEL. Damit kommt es zu einem schnellen Wiedersehen mit Matt Bradley. Der kanadische Stürmer markierte in der Vorsaison 74 Scorer-Punkte (30 Tore + 44 Assists) für die Capitals, womit sich der 26-Jährige zum Top-Scorer der win2day ICE Hockey League kürte. Im Sommer zog es Bradley nach Bayern. Am 3. September bestreiten die Wiener beim slowakischen Erstligisten HC Nové Zámky ihr finales Auswärtsspiel der Saison-Vorbereitung. Beschlossen wird das Pre-Season-Programm der Wiener mit einem Heimspiel gegen Mountfield HK am 8. September. Ticketing-Informationen zu den beiden Pre-Season-Heimspielen der spusu Vienna Capitals folgen in den kommenden Wochen.

Das komplette Pre-Season-Programm der spusu Vienna Capitals

Datum Ort Heim Gast 15.8.2023 Kolin (CZE) SC Marimex Kolin (CZE) spusu Vienna Capitals 17.8.2023 Hradec Králové (CZE) Mountfield HK (CZE) spusu Vienna Capitals 25.8. – 27.8.2023 TBA TBA spusu Vienna Capitals TBA spusu Vienna Capitals 1.9.2023 Wien spusu Vienna Capitals Straubing Tigers (GER) 3.9.2023 Nové Zámky (SVK) HC Nové Zámky (SVK) spusu Vienna Capitals 8.9.2023 Wien spusu Vienna Capitals Mountfield HK (CZE)

