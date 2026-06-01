Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Blue Devils Weiden Vorbereitungsprogramm der Blue Devils Weiden steht fest
Blue Devils Weiden

Vorbereitungsprogramm der Blue Devils Weiden steht fest

1. Juni 20261 Mins read80
Share
-19- Alex-Olivier Voyer (Blue Devils Weiden), -93- Simon Sezemsky (Ravensburg Towerstars) - © Tobias Neubert
Share

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden freuen sich, ihr Vorbereitungsprogramm für die kommende DEL2-Saison 2026/2027 bekannt zu geben.

Das Team wird in einer Reihe von Testspielen gegen unterschiedliche Gegner antreten, um sich optimal auf die neue Saison vorzubereiten.

Die Vorbereitungsphase beginnt am Samstag, 22. und Sonntag, 23. August 2026 beim Niemeier Haustechnik-Cup des Deggendorfer SC. Neben dem Deggendorfer SC und den Blue Devils Weiden, werden die Eisbären Regensburg und, mit dem ungarischen Erstligisten Budapest Jégkorong Akadémia HC, auch ein internationaler Gegner zu Gast in der Hitzkopf-Arena sein.

Das erste Heimspiel der Vorbereitung findet am Donnerstag, 27. August 2026, um 20:00 Uhr gegen den HC Sokolov aus der zweiten tschechischen Liga statt. Anschließend reisen die Blue Devils Weiden am Donnerstag, 03. September 2026, um 18:00 Uhr nach Tschechien zum HC Sokolov.

Am Sonntag, 06. September 2026 spielen die Blue Devils um 15:00 Uhr zu Hause gegen den EV Landshut. Den Abschluss der Vorbereitungsphase bildet ein Heimspiel am Freitag, 11. September 2026, um 20:00 Uhr gegen die Bietigheim Steelers.

Außerdem gibt es in diesem Jahr eine neue Aktion: Unter dem Motto „Bring deinen „Spezl mit“ erhalten Dauerkarteninhaber zu jedem Heim-Vorbereitungsspiel jeweils eine zusätzliche Stehplatzkarte gratis. Dazu kommen die Saisonkartenbesitzer einfach an die Kasse am Haupteingang und erhalten dann gegen Vorlage ihrer Dauerkarte einen zusätzlichen Stehplatz für das jeweilige Spiel.
Die Blue Devils Weiden freuen sich auf die Unterstützung ihrer Fans in dieser wichtigen Vorbereitungsphase und hoffen, mit einer starken Leistung in die neue Saison starten zu können.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns

Share
Previous post Islanders treiben Professionalisierung mit personellen Verstärkungen voran

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Blue Devils WeidenTransfer-News

Warum sich die Blue Devils Weiden entschlossen haben Tyler Gron in die DEL2 zurückzuholen

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils vermelden einen weiteren Neuzugang für...

By31. Mai 2026
Blue Devils Weiden

Neuer Geschäftsführer für die Blue Devils Weiden: Bayer folgt auf Vodermeier

Weiden. (PM Blue Devils) Bereits im März hatte Franz Vodermeier angekündigt, sein...

By30. Mai 2026
Blue Devils WeidenTransfer-News

Blue Devils Weiden verlängern mit Patrik Mühlberger

Weiden. (PM Blue Devils) Der 21-jährige Torhüter hat seinen Vertrag bei den...

By28. Mai 2026
Blue Devils WeidenTransfer-News

Warum sich die Blue Devils Weiden für eine Verpflichtung von „Hockey Senior“ Mario Scalzo entschieden haben

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden verstärken ihre Defensive mit...

By23. Mai 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten