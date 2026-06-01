Vorbereitungsprogramm der Blue Devils Weiden steht fest

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden freuen sich, ihr Vorbereitungsprogramm für die kommende DEL2-Saison 2026/2027 bekannt zu geben.

Das Team wird in einer Reihe von Testspielen gegen unterschiedliche Gegner antreten, um sich optimal auf die neue Saison vorzubereiten.

Die Vorbereitungsphase beginnt am Samstag, 22. und Sonntag, 23. August 2026 beim Niemeier Haustechnik-Cup des Deggendorfer SC. Neben dem Deggendorfer SC und den Blue Devils Weiden, werden die Eisbären Regensburg und, mit dem ungarischen Erstligisten Budapest Jégkorong Akadémia HC, auch ein internationaler Gegner zu Gast in der Hitzkopf-Arena sein.

Das erste Heimspiel der Vorbereitung findet am Donnerstag, 27. August 2026, um 20:00 Uhr gegen den HC Sokolov aus der zweiten tschechischen Liga statt. Anschließend reisen die Blue Devils Weiden am Donnerstag, 03. September 2026, um 18:00 Uhr nach Tschechien zum HC Sokolov.

Am Sonntag, 06. September 2026 spielen die Blue Devils um 15:00 Uhr zu Hause gegen den EV Landshut. Den Abschluss der Vorbereitungsphase bildet ein Heimspiel am Freitag, 11. September 2026, um 20:00 Uhr gegen die Bietigheim Steelers.

Außerdem gibt es in diesem Jahr eine neue Aktion: Unter dem Motto „Bring deinen „Spezl mit“ erhalten Dauerkarteninhaber zu jedem Heim-Vorbereitungsspiel jeweils eine zusätzliche Stehplatzkarte gratis. Dazu kommen die Saisonkartenbesitzer einfach an die Kasse am Haupteingang und erhalten dann gegen Vorlage ihrer Dauerkarte einen zusätzlichen Stehplatz für das jeweilige Spiel.

Die Blue Devils Weiden freuen sich auf die Unterstützung ihrer Fans in dieser wichtigen Vorbereitungsphase und hoffen, mit einer starken Leistung in die neue Saison starten zu können.