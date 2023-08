Vorbereitungsprogramm der Bayreuth Tigers nimmt Formen an

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Leider müssen die geplanten Spiele gegen Rosenheim entfallen. Die Bayreuth Tigers starten in die neue Oberliga-Saison mit folgendem Vorbereitungsprogramm....

Bayreuth. (PM Tigers) Leider müssen die geplanten Spiele gegen Rosenheim entfallen. Die Bayreuth Tigers starten in die neue Oberliga-Saison mit folgendem Vorbereitungsprogramm.

Dabei treffen die Tigers auf die Teams aus Dresden, Crimmitschau, Landshut, die Hannover Scorpions sowie die Höchstadt Alligators. Los geht’s am 02.09. bei einem Vorbereitungsturnier in Essen, an welchen neben Crimmitschau auch Essen sowie Krefeld teilnehmen wird.

Die Tigers sind derzeit in Gesprächen, um ggf. ein weiters Heimspiel zu organisieren. Hierüber informiert der Klub, sollte dies stattfinden können, gesondert.

Die Termine im Einzelnen:

Sa., 02.09.2023 15:00 Uhr

Bayreuth Tigers – Eispiraten Crimmitschau

So., 03.09.2023 15:00 o. 18.30 Uhr

Spiel um Platz 3/Finale

Fr., 08.09.2023 19:30 Uhr

Bayreuth Tigers – EV Landshut

So., 10.09.2023 17:00 Uhr

Dresdner Eislöwen – Bayreuth Tigers

Fr., 15.09.2023 20:00 Uhr

Hannover Scorpions – Bayreuth Tigers

So., 17.09.2023 18:00 Uhr

Bayreuth Tigers – Hannover Scorpions

Sa., 23.09.2023 19:30 Uhr

Höchstadt Alligators – Bayreuth Tigers

Auf Grund der der Planungen, die relativ kurzfristig neu geordnet werden müssen, ist derzeit noch unklar, ob mit einem Saisoneröffnungsfest die neue Spielzeit eingleitet werden kann.

