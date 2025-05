Vorbereitungsprogramm 2025/26 â€“ Der SCR blickt einem abwechslungsreichen Testspielprogramm entgegen

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Die Termine für die Saisonvorbereitung stehen fest: Der SC Riessersee startet am 18. August mit dem ersten Eistraining in die neue Spielzeit.

Wie bereits im Vorjahr müssen die Werdenfelser jedoch zunächst auf eine alternative Eisfläche ausweichen. Grund dafür sind die laufenden Umbauarbeiten im Olympia-Eissportzentrum – die Installation der neuen Flexbanden wird voraussichtlich erst zum 1. September abgeschlossen sein. Erst danach können die Weiß-Blauen wieder wie gewohnt ihre Trainingseinheiten auf heimischen Eis absolvieren.

Die ersten Testspiele bestreitet der SCR im Rahmen eines Turniers in Peiting am 30. und 31. August 2025. Das erste Heimspiel der Vorbereitung findet am 6. September gegen den Nord-Oberligisten Rostock statt. Bereits einen Tag später empfängt der SC Riessersee den EC Kitzbühel aus der Alps Hockey League im Olympia-Eissportzentrum. Rund um die zwei Heimspiele am 06. und 07.09 wird es an den beiden Tagen ein Rahmenprogramm/Stadionfest zur Saisoneröffnung und Einweihung der neuen Flexbande geben. Details werden im Laufe des Sommers bekanntgegeben.

Terminkalender für die Vorbereitung:

28.8.25 Testspiel in Kitzbühel /Österreich

30./31.8. Turnier in Peiting (Teilnehmer: EC Peiting, Sterzing Broncos, HC Merano und der SCR)

6.9. SCR vs. Rostock Piranhas

7.9. SCR vs. Kitzbüheler EC

12.9. SCR @ EV Füssen

14.9. SCR vs. TEV Miesbach

19.9. Start der Oberliga Süd

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV