Vorbereitungsprogramm 2024/25 – Der SCR freut sich auf internationale Gegner

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Das komplette Vorbereitungspaket der Weiß-Blauen ist geschnürt. Es wird wieder „International“, auch gibt es eine kleine Zeitreise in das Jahr 2018.

Der SC Riessersee startet am 19. August mit dem ersten Eistraining in die neue Eiszeit und hat bereits fünf Tage später das erste Testspiel. Am Samstag, 24.08.24 um 19:30 Uhr ist der SCR erstmalig bei den Bellinzona Rockets (Schweiz) zu Gast. Am 30.08.24 um 19:30 Uhr empfangen die Werdenfelser den EV Füssen in Garmisch-Partenkirchen und zwei Tage später kommt es zum ersten Duell gegen die Memminger Indians am Hühnerberg.

Zum vierten Spiel in der Vorbereitung ist der HC Unterland aus Neumarkt in Südtirol am 6. September zu Gast, wieder nur zwei Tage später reist der 2018er Finalgegner nach über sechs Jahren wieder in Garmisch an. Die Bietigheim Steelers stiegen nach zwei Jahren in der DEL im Jahr 2023 ab, nach einem Jahr DEL2 ging es nach einer dramatischen Abstiegsrunde nochmals eine Klasse runter. Nun sind die Steelers wieder ein direkter Ligenkontrahent des SC Riessersee.

Den Abschluss der Vorbereitung bildet das Auswärtsspiel in Zell am 12. September und das Heimspiel gegen den Südtiroler Club HC Gherdeina (Gröden) am Samstag, 14. September. Dieses Spiel beginnt bereits um 17 Uhr, im Anschluss daran gibt es die große Saisoneröffnungsfeier des SCR.

Das vollständige Spielplan der Vorbereitung:

1) SCR @ Bellinzona Rockets – 24.08.24 – 19:30 Uhr

2) SCR vs EV Füssen – 30.08.24 – 19:30 Uhr

3) SCR @ Memmingen Indians – 01.09.24 – 18 Uhr

4) SCR vs HC Unterland – 06.09.24 – 20:00 Uhr

5) SCR vs Bietigheim Steelers – 08.09.24 – 18:00 Uhr

6) SCR @ Zell am See – 12.09.24 – 19:30 Uhr

7) SCR vs HC Gherdeina – 14.09.24 – 17:00 Uhr