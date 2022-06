Vorbereitungsplan der TÃ¶lzer LÃ¶wen steht fest

Bad Tölz. (PM Löwen) Mit acht Freundschaftsspielen steht der Vorbereitungsplan der Tölzer Löwen für die Saison 2022/23 in der Oberliga Süd fest. Los geht...

Los geht es am Sonntag, 21. August 2022, mit der offiziellen Saisoneröffnung und dem Heimspiel gegen die Starbulls Rosenheim. Auch ansonsten warten spannende Duelle, unter anderem gegen Zell am See und den Nachbarn TEV Miesbach, auf die Tölzer Fans.

Hier die Spiele im Überblick:

Sonntag, 21.08.22 um 17 Uhr Saisoneröffnung gegen die Starbulls Rosenheim

Freitag, 26.08.22 um 19:30 gegen den EK Zell am See

Samstag, 27.08.22 um 19 Uhr beim EK Zell am See

Freitag, 02.09.22 um 19:30 Uhr gegen den Deggendorfer SC

Sonntag, 04.09.22 um 18:00 Uhr beim TEV Miesbach

Freitag, 16.09.22 um 20:00 Uhr bei den Memmingen Indians

Sonntag, 18.09.22 um 17:00 Uhr bei den Starbulls Rosenheim

Sonntag, 25.09.22 um 16:30 Uhr bei den Lindau Islanders

Freitag, 30.09.22 Saisonstart Oberliga Süd

Der Spielplan für die Oberliga wird noch bekanntgegeben.