Vorbereitungsplan der Heilbronner Falken fix

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken können heute die finale Saisonvorbereitung auf die Spielzeit 2023/2024 bekanntgeben. Das von Sportdirektor Martin Jiranek und Headcoach Frank...

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken können heute die finale Saisonvorbereitung auf die Spielzeit 2023/2024 bekanntgeben.

Das von Sportdirektor Martin Jiranek und Headcoach Frank Petrozza neu zusammengestellte Team wird am 14. August in Heilbronn eintreffen und zunächst die Leistungstests und Medizinchecks durchführen.

Nach den ersten obligatorischen Einheiten auf dem Eis, wird sich der gesamte Tross noch in der Auftaktwoche in ein Kurztrainingslager nach Nürnberg verabschieden, um dort die Grundsteine für eine erfolgreiche Oberliga-Saison zu legen.

Die ersten Vorbereitungsspiele finden am ersten September-Wochenende im Rahmen des Niemeier-Haustechnik-Cup in Deggendorf statt. Neben den Hausherren sowie künftigem Oberliga-Konkurrenten Deggendorfer SC und den Selber Wölfen aus der DEL2, nehmen auch die Unterland Cavaliers aus der multinationalen Alps Hockey League teil.

Am 08. September gastieren die Falken bei den Black Hawks Passau, ehe der folgende Samstag ganz im Zeichen des Heilbronner Eishockeys steht und die Saison 2023/2024 in der heimischen Eishalle am Europaplatz offiziell einläutet.

Gemeinsam mit dem Heilbronner Eishockeyclub (HEC) findet das traditionelle Stadionfest in diesem Jahr am 09. September statt. Neben einem bunten Rahmenprogramm abseits der Eisfläche, präsentieren sich sowohl die Nachwuchsspieler des HEC, die Eisbären Heilbronn als auch die Heilbronner Falken an diesem Tag auf dem Eis.

Auf den ersten Leistungsvergleich des neuen Kaders im heimischen Eisstadion dürfen sich alle Falken-Fans am folgenden Sonntag, 10. September freuen. Gegner wird mit den Hammer Eisbären ein Team aus der Oberliga Nord sein. Die erste Scheibe fällt um 16:00 Uhr.

Am Freitag, den 15. September reisen die Falken nach Memmingen und treffen dort um 20:00 Uhr auf die Indians.

Bereits zwei Tage später am Sonntag, den 17. September, empfangen die Kätchenstädter zum letzten Vorbereitungsspiel in Heilbronn die Lindau Islanders. Spielbeginn ist um 16:00 Uhr.

Zum Abschluss des Vorbereitungsprogramms geht es am Sonntag, 24. September zu den Höchstadt Alligators, ehe die neue Oberliga-Saison am Freitag, den 29. September mit dem ersten Spiel der Hauptrunde startet.

Weitere Informationen zum Programm des Stadionfestes und zum Ticketing für die beiden Vorbereitungsspiele im Eisstadion am Europaplatz werden im August veröffentlicht.

Die Termine in der Übersicht:

02. – 03. September 2023 | Niemeier-Haustechnik-Cup in Deggendorf

Freitag, 08. September 2023 | 20:00 Uhr | Black Hawks Passau vs. Heilbronner Falken

Samstag, 09. September 2023 | Gemeinsames Stadionfest mit dem Heilbronner Eishockeyclub

Sonntag, 10. September 2023 | 16:00 Uhr | Heilbronner Falken vs. Hammer Eisbären

Freitag, 15. September 2023 | 20:00 Uhr | Memmingen Indians vs. Heilbronner Falken

Sonntag, 17. September 2023 | 16:00 Uhr | Heilbronner Falken vs. Lindau Islanders

Sonntag, 24. September 2023 | 16:00 Uhr | Höchstadt Alligators vs. Heilbronner Falken

1035 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten