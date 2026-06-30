Vorbereitungsplan 2026/27 der Straubing Tigers steht fest

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers haben ihren Vorbereitungsplan für die Saison 2026/27 finalisiert.

Im August und September stehen für die Niederbayern mehrere Testspiele im In- und Ausland auf dem Programm.

Den Auftakt bildet der Gäubodencup, der in diesem Jahr am Freitag, den 21. August 2026, und Sonntag, den 23. August 2026, im Eisstadion am Pulverturm ausgetragen wird. Aufgrund des späteren Saisonstarts findet das Vorbereitungsturnier 2026 nach dem Gäubodenvolksfest statt. Neben den Straubing Tigers nehmen mit den Löwen Frankfurt, den Grizzlys Wolfsburg und den Nürnberg Ice Tigers drei weitere Clubs aus der PENNY DEL teil. Insgesamt stehen an den beiden Turniertagen vier Partien auf dem Programm: Am Freitag treffen um 14:30 Uhr die Löwen Frankfurt auf die Grizzlys Wolfsburg, ehe die Straubing Tigers um 19:00 Uhr gegen die Nürnberg Ice Tigers antreten. Am Sonntag spielt Nürnberg um 14:30 Uhr gegen Frankfurt oder Wolfsburg, um 18:00 Uhr bestreiten die Straubing Tigers ihr zweites Turnierspiel gegen Frankfurt oder Wolfsburg.

Eine Woche später treffen die Straubing Tigers in zwei Testspielen auf die Steinbach Black Wings Linz aus der win2day ICE Hockey League. Am Freitag, den 28. August 2026, gastieren die Niederbayern zunächst in Linz, ehe am Sonntag, den 30. August 2026, das Rückspiel am Pulverturm folgt.

Anfang September stehen zwei weitere Testspiele gegen tschechische Clubs an. Am Freitag, den 4. September 2026, treten die Straubing Tigers um 17:30 Uhr bei Banes Motor České Budějovice an. Am Sonntag, den 6. September 2026, empfangen die Straubing Tigers den tschechischen Club um 16:30 Uhr am Pulverturm. Darüber hinaus steht am Freitag, den 11. September 2026, ein weiteres Auswärtsspiel bei Mountfield HK auf dem Programm.

Der Vorbereitungsplan 2026/27 im Überblick:

• Freitag, 21. August 2026

14:30 Uhr: Löwen Frankfurt vs. Grizzlys Wolfsburg

19:00 Uhr: Straubing Tigers vs. Nürnberg Ice Tigers

• Sonntag, 23. August 2026

14:30 Uhr: Nürnberg Ice Tigers vs. Frankfurt/Wolfsburg

18:00 Uhr: Straubing Tigers vs. Frankfurt/Wolfsburg

• Freitag, 28. August 2026| 18:30 Uhr

Steinbach Black Wings Linz vs. Straubing Tigers

• Sonntag, 30. August 2026| 16:30 Uhr

Straubing Tigers vs. Steinbach Black Wings Linz

• Freitag, 4. September 2026 | 17:30 Uhr

Banes Motor České Budějovice vs. Straubing Tigers

• Sonntag, 6. September 2026 | 16:30 Uhr

Straubing Tigers vs. Banes Motor České Budějovice

• Freitag, 11. September 2026 | 17:00 Uhr

Mountfield HK vs. Straubing Tigers

Der Ticketverkauf für den Gäubodencup 2026 ist für Ende Juli vorgesehen. Weitere Informationen zum Ticketverkauf für die weiteren Heimspiele folgen rechtzeitig über die offiziellen Kanäle der Straubing Tigers.

351 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro