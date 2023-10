Vorbereitungsphase erfolgreich abgeschlossen: Nature Boyz siegen beim EV Aich

Artikel anhören Forst. (PM Nature Boyz) Am vergangenen Wochenende absolvierte die Mannschaft um das Trainergespann Markus Ratberger und Tobias Maier ein Trainingslager in Peißenberg,...

Forst. (PM Nature Boyz) Am vergangenen Wochenende absolvierte die Mannschaft um das Trainergespann Markus Ratberger und Tobias Maier ein Trainingslager in Peißenberg, dazwischen fanden zwei Vorbereitungsspiele statt.

Das letzte Vorbereitungsspiel fand in Moosburg gegen den EV Aich statt, das die Nature Boyz mit 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) für sich entscheiden konnten.

Am Samstagvormittag baten die Trainer ihre Burschen zum Training in der Peißenberger Eishalle. Nach der Trainingseinheit ging es zum Mittagessen, ehe die Busse sich in Richtung Moosburg bewegten. Der dortige Bezirksligist trat mit 12 Feldspielern an, die jedoch teilweise gute Referenzen aufweisen können. Von Beginn an waren die Nature Boyz tonangebend und drückten immer wieder ins Angriffsdrittel der Aicher. Deren Torhüter Johannes Probst hatte viel Arbeit vor sich. Der an diesem Tag hervorzuhebende Simon Fend eröffnete den Torreigen in der 4. Spielminute, als er auf Zuspiel von Max Willberger und Christoph Peter zur 0:1-Führung einnetzte. Es dauerte nicht lange, wir notieren die 9. Spielminute, war Simon schon wieder zur Stelle und erhöhte auf Zuspiel von Bastian Grundner auf 0:2. Die Gastgeber ließen von der schnellen Führung nicht einschüchtern und verkürzten in der 13. Spielminute auf 1:2. Forst drückte weiter, doch in diesem Drittel fielen keine Tore mehr.

Im Mittelabschnitt waren ebenfalls die Gäste am Drücker, als Neuzugang Tobias Estermaier seinen ersten Treffer für die Nature Boyz zur 1:3-Führung erzielte. Die Zuspieler in der 21. Spielminute waren Maximilian Rohrbach und Michael Krönauer. Kurze Zeit später wurde Tobias Zimmert für 5 Minuten auf die Strafbank geschickt. Diese personelle Überlegenheit konnten die Gastgeber nicht für sich zur Ergebnisverbesserung nutzen. Viele Chancen wurden erspielt, doch die Trefferquote ließ auf beiden Seiten zu Wünschen übrig. In der 30. Spielminute wurden vereinbarungsgemäß die Torhüter gewechselt, für Andreas Scholz stand nun Thomas Zimmermann zwischen den Pfosten. Beide Forster Torhüter hatten nicht viel zu tun, zu laufstark und konzentriert agierten ihre Vorderleute. Beim Zwischenstand von 1:3 wurden zum letzten Mal die Seiten gewechselt.

Im Schlußdrittel gelang den Gastgebern der bessere Start, denn in der 43. Spielminute konnten sie auf 2:3 verkürzen. Forst ließ jedoch nicht nach und nahm immer wieder das gegnerische Tor unter Beschuß, die Konter der Hausherren waren nicht zwingend genug. In der 45. Minute schlug abermals Simon Fend zu, er verwandelte ein Zuspiel von Christoph Peter zur 2:4-Führung. Den Schlußpunkte setzte Bastian Grundner, der in Überzahl und auf Zuspiel von Simon Fend und Florian Deibler den 2:5-Endstand erzielte.

Mit diesem Sieg ist die Vorbereitungsphase beendet, am Freitag, dem 20.10.2023 beginnt die Landesligasaison mit dem Spiel in Germering gegen die dortigen Wanderers.

Statistik:

0:1 (03:39) Fend (Willberger, Peter)

0:2 (08:16) Fend (Grundner)

1:2 (12:43) Weinberger (Pleithner)

1:3 (20:42) Estermaier (Rohrbach, Krönauer M.)

2:3 (42:09) Poetzel (Urzinger, Weber)

2:4 (44:59) Fend (Peter)

2:5 (50:19) Grundner (Fend, Deibler) 5 – 4

Strafzeiten:

EV Aich 6 Min.

Nature Boyz 4 Min. + 5 Min. (Zimmert)

Zuschauer: 35

