Vorbereitung startet: Indians mit zwei Heimspielen

Am Samstagabend starten die Memminger Indians in ihre Testspielphase auf die neue Oberliga-Saison.

Um 20 Uhr wird das Schweizer Team aus Düdingen am Hühnerberg erwartet. Am Sonntagabend folgt der Vergleich mit dem Ligakonkurrenten aus Garmisch am Hühnerberg.

Die Indians gehen in die nächste Phase der Vorbereitung über und absolvieren am Wochenende erste Testspiele. Coach Daniel Huhn kann in diesem Jahr auf sieben Verteidiger und zwölf Stürmer zurückgreifen, die seit rund zwei Wochen gemeinsam im Trainingsbetrieb stehen. Nachdem zuletzt auch andere Einheiten, wie zum Beispiel ein gemeinsames Fitness- und Kickboxtraining anstanden, gilt es nun erstmals in den Wettkampfmodus zu schalten, um den heimischen Zuschauern einen erfolgreichen Testspielauftakt zu bescheren.

Der erste Gegner kommt dabei aus der Schweiz: Die Düdingen Bulls sind langjähriger Schweizer Drittligist, sie mussten in der vergangenen Spielzeit aber den Abstieg aus der MyHockey League (3. Liga) verkraften, der nun möglichst wieder rückgängig gemacht werden soll. Das Team aus der Westschweiz reist bereits am Freitag nach Memmingen, auch Fans haben sich angekündigt. Im Team des 1966 gegründeten Vereins stehen ausnahmslos schweizer Akteure, auf die der russische Trainer Kirill Starkov, der lange Zeit selbst in Dänemark aktiv war und für das Land sogar bei Weltmeisterschaften auflief, bauen kann.

Am Sonntag kommt es um 18 Uhr dann bereits zum nächsten Testspiel am Hühnerberg. Das Aufeinandertreffen mit dem SC Riessersee wird das vorletzte Heimspiel der Pre-Season sein. Der Ligakonkurrent ist ein alter Bekannter, Anfang Oktober steht man sich in einem Punktspiel schon wieder gegenüber. Das Team aus Garmisch hat sich vor allem auf den Kontingent-Positionen verändert. Zwei Kanadier sollen den etablierten Robin Soudek unterstützen. Mit Marc Hofmann stieß auch ein Ex-Indianer neu zum Team um Veteran Lubor Dibelka hinzu.

Tickets für alle Testspiele sind online und an den Abendkassen erhältlich. Die Preise sind auch in diesem Jahr reduziert, sie betragen 11 Euro (Sitzplätze) und 8 Euro (Stehplätze).

Nach den finanziellen Turbulenzen soll der Spielbetrieb gesichert sein

Nachdem in den vergangenen Tagen finanzielle Unterschlagungen eines ehemaligen Vorstandsmitglieds bekannt geworden sind, haben die ECDC-Geschäftsführer Thomas Butzke und Sven Müller am Dienstag die Situation im Rahmen einer außerordentlichen Pressekonferenz erläutert.

Neben den persönlichen Enttäuschungen, sei der ECDC in der größten Krise seines Bestehens. Man sei aber nach Prüfung aller Zahlen und Gesprächen mit Gläubigern guter Dinge den Spielbetrieb aufnehmen zu können.

Die komplette Pressekonferenz zum Anschauen: