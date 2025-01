Vorbereitung auf Olympia-Qualifikation: DEB-Frauen spielen in Kassel gegen Ungarn

München. (PM DEB) Die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2026 (6. bis 22. Februar 2026) in Mailand und Cortina d’ Ampezzo genießt beim Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) in diesen Wochen höchste Priorität.

Das Team um Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod hat beim Heimturnier in der Eisarena Bremerhaven, das vom 6. bis 9. Februar 2025 stattfinden wird, die Chance sich für das sportliche Highlight im Jahr 2026 zu qualifizieren.

Um optimal auf die Olympia-Qualifikation vorbereitet zu sein, wird die deutsche Frauen-Nationalmannschaft noch ein Länderspiel gegen Ungarn in der Nordhessen Arena Kassel absolvieren. Die Mannschaft von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod wird am Donnerstag, den 30. Januar 2025 in Kassel anreisen. Nach insgesamt drei Eiseinheiten am Donnerstagabend und am Freitag, steht am Samstag, den 1. Februar 2025, das Länderspiel auf dem Programm. Spielbeginn ist um 17 Uhr. Am Sonntag geht es erneut für ein Training in der Nordhessen Arena auf das Eis, bevor die DEB-Auswahl am Montag, den 3. Februar 2025, die Reise nach Bremerhaven antreten wird.

Tickets für das Frauen-Länderspiel in Kassel gibt es unter: https://tickets.nordhessen-arena.de/

Spielplan Frauen-Nationalmannschaft in Kassel

01.02.2025 | 17:00 Uhr | Deutschland – Ungarn

Teilnehmerinnen für Olympia-Qualifikation in Bremerhaven stehen fest

Nachdem sich Österreich, Ungarn und die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bereits für das Turnier in Bremerhaven qualifiziert hatten, stehen nun auch die letzten Teilnehmerinnen fest. Die Slowakei wird als vierte Mannschaft die Chance haben, sich das noch verbleibende Olympia-Ticket zu sichern. Die Slowakinnen konnten sich beim Vorentscheid im heimischen Piestany gegen Kasachstan, Island und Slowenien durchsetzen und sich somit den letzten freien Platz für die Olympia-Qualifikation in Bremerhaven sichern.

Spielplan Olympia-Qualifikation in Bremerhaven

06.02.2025 | 16:00 Uhr | Ungarn – Slowakei

06.02.2025 | 19:30 Uhr | Deutschland – Österreich

08.02.2025 | 14:30 Uhr | Slowakei – Deutschland

08.02.2025 | 18:00 Uhr | Ungarn – Österreich

09.02.2025 | 14:30 Uhr | Österreich – Slowakei

09.02.2025 | 18:00 Uhr | Deutschland – Ungarn

Tickets für die Olympia-Qualifikation gibt es unter: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/

Leitung Marketing & Kommunikation Nordhessen Arena Geraldine Plettenberg: „Die Nordhessen Arena ist stolz darauf, im Rahmen der Olympia-Qualifikation der DEB-Frauen das Vorbereitungsspiel gegen Ungarn austragen zu dürfen. Wir werden optimale Bedingungen schaffen, damit die Frauen-Nationalmannschaft eine erfolgreiche Vorbereitung bei uns absolvieren kann. In der Nordhessen Arena erwartet die Spielerinnen und Fans eine hervorragende Atmosphäre, die sowohl sportliche Höchstleistungen als auch packende Eishockey-Momente verspricht.“

Leistungssportreferentin Frauen Ronja Jenike zum Länderspiel in Kassel: „Wir haben sportlich einen weiten Weg hinter uns. Die Vorfreude auf den finalen Test und das anschließende Olympia-Qualifikationsturnier ist groß. Kassel ist ein Traditionsstandort auf der Eishockey-Landkarte, der stets auch von seiner mitreißenden Atmosphäre lebt. Dass wir diese Bühne nutzen können, ist eine tolle Möglichkeit für uns.“

