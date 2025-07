Vorbereitung 2025/2026 der onesto Tigers sieht fÃ¼nf Testspiele vor

Bayreuth. (PM Tigers) Die Tigers treten zu fünf Testspielen an, bevor es in die neue Spielzeit geht.

So wird man gegen Erfurt und Hannover testen und im Trainingslager in der Tschechischen Republik zusätzlich noch gegen HC Wikov Hronov in einem freundschaftlichen Vergleich aufs Eis gehen.

31.08.2025 18:00 Uhr onesto Tigers vs. HC Wikov Hronov (in Slany)

05.09.2025 20:00 Uhr Hannover Indians vs. onesto Tigers Bayreuth

07.09.2025 18:00 Uhr onesto Tigers Bayreuth vs. Hannover Indians

12.09.2025 20:00 Uhr TecArt Black Dragons vs. onesto Tigers Bayreuth

14.09.2025 18:00 Uhr onesto Tigers Bayreuth vs. TecArt Black Dragons

Freier Eintritte für DK-Inhaber: Zum Spiel gegen den HC Wikov Hronov in Slany sind die für den Tigerkäfig gekauften Dauerkarten, die für Vorbereitung und Hauptrunde Gültigkeit besitzen, ebenfalls nutzbar, sodass ihr hier an diesem Abend in Tschechien freien Eintritt habt.

Nach dem Spiel am 31.08. in Slany haben die Tigers einen Grillabend organsiert, bei welchem die Mannschaft der onesto Tigers sowie das Trainerteam und Verantwortliche zusammen mit den Fans, die vor Ort sind, den Abend gemütlich ausklingen lassen können.

