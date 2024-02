Vor Playoff-Start: KapitÃ¤n FrÃ©dÃ©rik Cabana bleibt ein Falke

Heilbronn. (PM Falken) Kurz vor dem Playoff-Start der Oberliga-Saison 2023/2024 können die Heilbronner Falken die Vertragsverlängerung von Kapitän Frédérik Cabana bekanntgeben. Im Rahmen des...

Heilbronn. (PM Falken) Kurz vor dem Playoff-Start der Oberliga-Saison 2023/2024 können die Heilbronner Falken die Vertragsverlängerung von Kapitän Frédérik Cabana bekanntgeben.

Im Rahmen des am heutigen Abend veranstalteten Falken-Fantalk vermeldete Cabana persönlich seine Verlängerung vor den zahlreich anwesenden Fans.

Der 37-jährige Deutsch-Kanadier, der im Landkreis Heilbronn zuhause ist, absolvierte in der laufenden Saison 39 Spiele, in denen ihm 23 Treffer und 32 Assists gelangen. Mit seiner Vertragsverlängerung wird Cabana in seine dritte volle Saison im Dress der Heilbronner Falken gehen.

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Freddy ist ein großartiger Mannschaftskapitän und hat bewiesen, welch wichtige Bereicherung er für die Mannschaft ist, sowohl auf als auch neben dem Eis. Als Vorbild für junge Spieler gibt es in der Oberliga keinen Besseren.“

Frédérik Cabana: „Ich freue mich auch in der nächsten Saison ein Teil der Heilbronner Falken sein zu dürfen. Das Team ist super und wir haben einen sehr starken Zusammenhalt – das macht unseren Erfolg aus. Die Motivation ist groß, meine Leidenschaft und die Liebe für das Eishockey brennen immer noch stark. Für mich ist die Mission noch nicht zu Ende.“