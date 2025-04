Vor dem Start der Halbfinalspiele: „Berlin spielerisch die Besten“, Mannheim „hat sich sehr entwickelt“, Ingolstadts Offensiv-Power, KÃ¶ln mit „starker Struktur“ und neuem Glauben

Bonn. (PM MagentaSport) Die „Eishockey-Show“ mit Moderator Sascha Bandermann, Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann arbeitet in der aktuellen Folge 9 die bisherigen Playoffs in der DEL auf und gibt einen Ausblick auf die Halbfinal-Partien.

Der Titelverteidiger Berlin startet am Dienstag (ab 19.15 Uhr, live bei MagentaSport) gegen Mannheim. Zum 10. Mal kommt es in den Playoffs zu diesem Traditionsduell, keine Serie wurde öfters gespielt. Die Eisbären konnten die letzten 8 Aufeinandertreffen gegen die Adler für sich entscheiden und sind für Schwele auch im Halbfinale leicht favorisiert: „Es ist spielerisch immer noch die beste Mannschaft. In einer 7er-Serie wird sich die spielerisch bessere Mannschaft am Ende durchsetzen.“ Goldmann lobt vor allem den Ansatz des Berliner Trainers Serge Aubin, den erst 23-jährigen Jonas Stettmer ins Tor zu stellen: „Du musst schon mal die Eier haben, (Jake) Hildebrand rauszulassen und einen 23jährigen Goalie reinzunehmen, weil man mit (Jonas) Stettmer ein besseres Gefühl hat!“

Auch bei den Kölner Haien können die Emotionen im Duell gegen Hauptrundensieger Ingolstadt (Mittwoch, ab 19.15 Uhr live) entscheidend sein. Fazit des MagentaSport-Trios zum Zuschauer-Krösus in Europa: „In Köln glaubt man seit langem mal wieder an diese Mannschaft.“ Das hilft!

Der Rückblick auf den EHC Red Bull München, erneut als Titelfavorit gestartet, dann 3 Trainer verschlissen. Basti sieht einen „Wake-up-call“ und erwartet einen „klaren Cut“, inklusive Trennung von Trainerlegende Don Jackson: „Bei allen Erfolgen und allem Renommee von Don Jackson – muss man sich davon mal komplett emanzipieren.“

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen & Clips aus der aktuellen Folge der „Eishockey-Show“ übersendet durch MagentaSport. In den DEL-Halbfinals Runde 1 trifft Berlin am Dienstag ab 19.15 Uhr auf Mannheim, Ingolstadt am Mittwoch auf Köln. MagentaSport zeigt alle Partien der Best-of-7-Serien live.

„Die Eishockey-Show“ wird in der Regel einmal im Monat montags ausgestrahlt, mit Sascha Bandermann, Basti Schwele und Rick Goldmann. immer klare Kante und diesmal mit dem Ausblick auf die Halbfinals – aber auch München ist nach dem Aus im Viertelfinale ein Thema.

München vor Umbruch: „Wir werden Don Jackson nicht nochmal sehen!“

Gegen die Adler Mannheim musste der selbst ernannte Mitfavorit aus München erstmals seit der Saison 2014/15 schon im Viertelfinale die Segel streichen müssen. Mit Toni Söderholm haben die Münchner einen gestandenen Coach verschlissen, auch Trainerlegende Don Jackson (gewann in München zwischen 2016 und 2023 vier Deutsche Meistertitel) verhalf den Münchnern nicht zum gewünschten Erfolg. „Ich glaube nicht, dass wir Don Jackson nochmal sehen“, schätzt Rick Goldmann die Situation ein. Basti Schwele fügt an: „Vielleicht ist das Viertelfinale für München der ‚Wake-up-call‘ zu sagen: „Wir müssen einen klaren Cut machen.“ Meiner Meinung nach hätte man schon im letzten Jahr im alten Stadion nach Don Jackson den Cut machen sollen. Da hat man jetzt ein paar Jahre vertan, die Mannschaft immer wieder aufzufrischen und verjüngen. Bei allen Erfolgen und allem Renommee von Don Jackson muss man sich davon mal komplett emanzipieren.“

Das Jubiläums-Traditionsduell zwischen Berlin und Mannheim

Seit 23 Jahren hat Mannheim keine Playoff-Serie gegen Berlin gewonnen, im vergangenen Jahr setzte es im Viertelfinale eine Niederlage gegen den Hauptstadtklub. Nach dem Sieg gegen München „ist das Selbstvertrauen in Mannheim schon mal da“, attestiert Basti Schwele den Adlern vor dem 10. Playoff-Duell gegen die Eisbären ein gutes Rückgrat. Mit Spannung erwartet er die verschiedenen Spielweisen: „Berlin spielt offensiv nach dem Motto „Gib ihm“. Trotzdem ist es solide, was sie hinten spielen. Bei Mannheim hat das Spielerische lange gefehlt im Viertelfinale.“ Die Favoritenrolle räumt Schwele den Berlinern ein: „Es ist spielerisch immer noch die beste Mannschaft. In einer 7er-Serie wird sich die spielerisch bessere Mannschaft am Ende durchsetzen.“

3 Duelle entscheiden das Halbfinale Berlin gegen Mannheim !

Auch nach zuletzt 8 Niederlagen im direkten Vergleich räumt Rick Goldmann den Adlern gegen die Eisbären Chancen ein: „Mannheim hat sich in dieser Serie entwickelt. Wenn sie diesen Schwung mitnehmen, über die solide Verteidigung und über die Härte hinten drin, dann können sie Berlin vielleicht wehtun. Da kann viel passieren.“ Goldmann macht drei Duelle aus, die in der Serie den Ausschlag geben könnten: Zum einen komme es auf die Torhüter an, zum anderen auf den sinnbildlichen Stürmer-Zweikampf der beiden Topscorer „(Ty) Ronning vs. (Matthias) Plachta“. Außerdem liege viel Druck auf dem Traditionsduell, mit dem beide Mannschaften umgehen müssen: „Die Emotionen sind der Schlüssel.“

Den Jungen Stettmer ins Tor? „Da musst du schon Eier haben!“

Der Titelverteidiger gab sich im Viertelfinale gegen Straubing keine Blöße und untermauerte einmal mehr seine Ansprüche auf die Meisterschaft. Rick Goldmann zu den Stärken: „Berlin hat eine Qualität: Im Sturm haben sie spielerisch alle Nuancen mit dabei. Diese Härte, diese Schnelligkeit.“ Die Kombination aus Erfahrung und Frische spricht Goldmann ebenfalls an und lobt vor allem Trainer Serge Aubin: „Du musst schon mal die Eier haben, (Jake) Hildebrand rauszulassen und einen 23-jährigen Goalie reinzunehmen, weil man mit (Jonas) Stettmer ein besseres Gefühl hat. Hut ab, das ist Coaching und das sind Eier! Und dann hast du direkt Respekt in der Mannschaft, wenn du solche dem Sport gewidmete Entscheidungen triffst.“

Köln mit Euphorie durch die Fans ins Finale? „Torhüter machen Unterschied“

Vor 23 Jahren gewann man in Köln den letzten Titel, seit 2019 steht man erstmals wieder im Halbfinale. Für Basti Schwele ist das Duell der Haie gegen den ERC „offener als die andere Partie“. Demnach kann die Euphorie in der Domstadt gegen den Hauptrundenprimus zum Faktor werden: „In Köln glaubt man seit langem mal wieder an diese Mannschaft. Du hast mit (Julius) Hudacek mal wieder einen großen Torhüter, der auch in den Playoffs überragend performt hat. Die Torhüter machen am Ende den Unterschied in so einer Serie.“

Köln gegen Hauptrundensieger Ingolstadt – Top-Struktur vs. offensive Power

Den Schlüssel zum Kölner Erfolg sieht Rick Goldmann in den Tugenden der vergangenen Serie: „In den ersten beiden Spielen hat Köln Bremerhaven mit ihren eigenen Mitteln bezwungen, von der Struktur her, von der defensiven Denke, und trotzdem offensiven Output gehabt. Das brauchen sie gegen Ingolstadt. Für Köln muss es heißen: Struktur vs. offensive Power. Die Euphorie ist definitiv da.“ Gleichzeitig betont er die Stärken des Hauptrundensiegers und sieht dessen Vorteile im Sturm: „Wenn man die Tiefe anschaut, die Ingolstadt in der Offensive hat, das ist schon sehr, sehr stark – welche spielerische Qualitäten und welche Geschwindigkeit sie haben. Es wird ein Faktor sein, dass Köln über 60 Minuten die Struktur aufrechterhält. Dafür ist Ingolstadt zu gut und der Punch zum Teil in der 57., in der 60. Minute gnadenlos da.“ Basti Schwele stimmt zu: „Was die da für einen Kreisel offensiv anschmeißen, wenn die sich mal fest spielen, das ist sensationell.“ Goldmanns Fazit: „Wenn die Struktur von Köln hält, gepaart mit der Euphorie, die ihnen Kraft bringt, können sie lange dagegenhalten. Dann entscheidet es der Torhüter für mich.“

Eishockey live bei MagentaSport

DEL-Playoffs – Halbfinals – Runde 1

Dienstag, 01.04.2025

ab 19.15 Uhr: Eisbären Berlin – Adler Mannheim

Mittwoch, 02.04.2025

ab 19.15 Uhr: ERC Ingolstadt – Kölner Haie

DEL-Playoffs – Halbfinals – Runde 2

Freitag, 04.04.2025

ab 18.45 Uhr: Adler Mannheim – Eisbären Berlin

ab 19.15 Uhr: Kölner Haie – ERC Ingolstadt

DEL-Playoffs – Halbfinals – Runde 3

Sonntag, 06.04.2025

ab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin – Adler Mannheim

ab 16.15 Uhr: ERC Ingolstadt – Kölner Haie

Ab Donnerstag, 17. April 2025: Finale (Modus Best of 7)

Länderspiele und Turniere

Frauen WM: 10. – 20. April 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)

WM-Countdown Männer: ab 16. April Slowakei – Deutschland

U18 WM: 24. April – 04. Mai 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)

Männer WM: 09. – 25. Mai 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)

