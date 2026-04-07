Vor ausverkauftem Haus: Indians gewinnen erneut gegen die Scorpions

Memmingen. (PM Indians) Was für ein Playoff-Abend am Hühnerberg, was für ein Spiel: Der ECDC Memmingen schlug die Hannover Scorpions zum zweiten Mal in der Halbfinalserie. 5:3 hieß es am Ende für die Indians, die in der Serie nun mit 2:0 führen.

Ein ausverkaufter Hühnerberg mit insgesamt 3700 Zuschauern sorgte für eine wahre Playoff-Atmosphäre.

Die Indians, die weiterhin ohne Milan Pfalzer sowie den verletzten Denis Fominych auskommen mussten, konnten wieder auf Timo Gams zurückgreifen. Der ECDC ging konzentriert in die Partie und übte ordentlich Druck auf die Scorpions aus. Die Gäste aus Wedemark kamen bis gegen Mitte des Drittels kaum zur Entfaltung. Erst dann erspielten sich auch Niedersachsen bessere Torchancen und gingen, wenn auch etwas überraschend, in Führung. Carson McMillan traf zum 1:0 für die Scorpions. Hannover baute noch vor der Pause die Führung aus. In Unterzahl war Arturs Kruminsch der Torschütze zum 2:0.

Der ECDC startete dann optimal ins zweite Drittel. Felix Brassard brachte die Scheibe kurz nach der Pause zum 1:2 im Gehäuse der Gäste unter. Das Mitteldrittel ging eindeutig an die Indianer, die den Scorpions phasenweise keine Luft zum Atmen ließen und die Gäste einschnürten. Wenige Minuten vor der letzten Drittelpause drehten die Hausherren das Spiel. Dominik Meisinger erzielte den verdienten Ausgleich. Eine Minute später fälschte Kapitän Tyler Spurgeon einen Schuss von Connor Blake zum 3:2 für den ECDC ab, dem noch ein weiterer Treffer erst nach Videobeweis aberkannt wurde.

Im letzten Drittel wollten die Maustädter für die Vorentscheidung sorgen und drängten weiterhin auf das Gehäuse der Mellendorfer. Doch den Scorpions gelang zunächst der Ausgleich. Nach einem Puckverlust im Angriffsdrittel schloss der wohl auffälligste Spieler der Scorpions, Pascal Aquin, zum 3:3 Ausgleich ab. Doch der unbändige Wille der Indians brachte am Ende erneut den Sieg ein. Die Hausherren drückten weiter auf das Tor der Gäste und belohnten sich: Markus Lillich erzielte das umjubelte 4:3 für Memmingen. Den Schlusspunkt setzte Eddy Homjakovs mit seinem Empty Net Goal. Der Angreifer beförderte die Scheibe aus dem eigenen Drittel ins verwaiste Scorpions-Gehäuse und brachte den ausverkauften Hühnerberg vollends zum Beben. Das Team von Daniel Huhn gewann völlig verdient mit 5:3 nach einer erneut bärenstarken Leistung gegen die Hannover Scorpions und führt nun mit 2:0 in der Halbfinalserie.

Am Mittwoch geht es erneut in der Wedemark weiter. Spiel 3 findet um 20:00 Uhr in der ARS Arena statt. Am Freitag kommt es in der ALPHA COOLING-Arena bereits zum nächsten Heimspiel. Bully ist ebenfalls um 20:00 Uhr. Am Dienstag waren bereits gut 2000 Karten verkauft, Tickets sind weiterhin online im VVK erhältlich.

ECDC Memmingen vs Hannover Scorpions 5:3 (0:2/3:0/2:1)

Tore: 0:1 (16.) McMillan (McPherson, Aquin), 0:2 (20.) Kruminsch (Aquin, 4-5), 1:2 (21.) Brassard (Homjakovs, Lillich), 2:2 (37.) Meisinger (Meier, Verelst), 3:2 (38.) Spurgeon (Blake, Ouderkirk), 3:3 (47.) Aquin, 4:3 (51.) Lillich (Homjakovs, Fern), 5:3 (59.) Homjakovs (Verelst, Lillich)

Strafminuten: Memmingen 4–Hannover 20

Zuschauer: 3700 (ausverkauft)