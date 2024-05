Von Mittel- nach Oberfranken: Goalie Justin Spiewok wechselt nach Bayreuth

Bayreuth. (PM Tigers) Der 20-jährige in Bogen geborene Linksfänger durchlief die Jugend des EV Regensburg, bevor er über Straubing nach Schwenningen wechselte und im...

Bayreuth. (PM Tigers) Der 20-jährige in Bogen geborene Linksfänger durchlief die Jugend des EV Regensburg, bevor er über Straubing nach Schwenningen wechselte und im Anschluss in Selb anheuerte.

Von dort aus bekam er per Förderlizenz Einsätze bei den Höchstadt Alligators, die ihn für die vorangegangene Saison fest verpflichteten. Nun erfolgt der Schritt nach Bayreuth, wo er Teil des zukünftigen Torhüter-Duos sein wird.

„Wir freuen uns sehr, Justin unter Vertrag genommen zu haben. Er ist ein junger, wettbewerbsfähiger und extrem entschlossener Torhüter mit einem enormen Entwicklungspotential. Es wird schön sein zu sehen, wie er weiterhin an Wettkämpfen teilnimmt, sich weiterentwickelt und Teil des Goalie-Duos sein wird, das uns in die richtige Richtung führen wird“, schaut Head-Coach Suarez positiv auf die erste Goalie-Verpflichtung für das Team der onesto Tigers voraus.

Wir hatten die Gelegenheit mit Justin, der bereits im Sommertraining ist und sich derzeit eine kurze Erholungsphase gönnt, ein erstes Gespräch zu führen.

Hallo Justin, wie kam der Kontakt nach Bayreuth zustande und was hat deine Entscheidung, hier zu unterschreiben, beeinflusst?

J. Spiewok: Durch meinen Berater. Für mich war es sehr schnell klar, dass ich nach den ersten Gesprächen mit Larry, der viel vorhat und etwas aufbauen will, Teil des Ganzen sein möchte. Es hat sich sehr vielversprechend angehört und diese Herausforderung nehme ich gerne an.

Was weißt du über Bayreuth?

J. Spiewok: Ich war öfters in Bayreuth, einfach mal um einen Tag dort zu verbringen. Bayreuth ist eine schöne und lebendige Stadt, die alles bietet, was junge Menschen wie ich brauchen.

Und der Eishockeystandort Bayreuth?

J. Spiewok: Durch die Duelle mit Selb habe ich den Standort ganz gut kennengelernt. Ich war begeistert von der Stimmung im Tigerkäfig und wie die Fans ihr Team unterstützt haben. Nicht zu vergessen, wie großartig die Fans in der letzten Saison nach Meldung der Insolvenz trotzdem hinter ihrer Mannschaft gestanden waren, die bis zum Ende gekämpft hat.

Du bist bereits im Sommertraining?

J. Spiewok: Ja, ich halte mich grundsätzlich über den Sommer fit, trainiere auch viel neben dem Eis oder stehe auch mit meinem Goalie-Coach Manuel Litterbach auf dem Eis, um mich bestmöglich vorzubereiten. Im Augenblick mach ich noch eine kurze Pause verbunden mit einem Urlaub, um dann wieder voll anzugreifen.

Welche persönlichen Ziele setzt du dir für die kommende Spielzeit?

J. Spiewok: Ich möchte immer alles aus mir rausholen, um dem Team den bestmöglichen Rückhalt bieten zu können.

Auch wenn es nach dem jetzigen Kaderstand noch schwer zu beantworten ist. Was denkst du, ist für die Tigers drin in der neuen Saison?

J. Spiewok: Für mich ist es ganz klar: Man will als Eishockeyspieler immer die Playoffs erreichen und die Saison so gut es geht genießen.

