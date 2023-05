Von Franken nach Niederbayern: Straubing Tigers verpflichten Tyler Sheehy

Straubing. (PM Tigers) Von Franken nach Niederbayern: Die Straubing Tigers nehmen den Angreifer Tyler Sheehy unter Vertrag, der die vergangenen zwei Spielzeiten für die...

Straubing. (PM Tigers) Von Franken nach Niederbayern: Die Straubing Tigers nehmen den Angreifer Tyler Sheehy unter Vertrag, der die vergangenen zwei Spielzeiten für die Nürnberg Ice Tigers auflief.

Der 27-Jährige erzielte in den beiden Saisons 79 Scorerpunkte für das fränkische PENNY DEL-Team.

Seine Profikarriere begann der US-Amerikaner in der Highschool-Mannschaft seines Geburtsorts Burnsville. Nach unterschiedlichen Stationen in Junioren-Teams spielte Tyler Sheehy von 2015-2018 für die University of Minnesota in der NCAA, wo er zwei Jahre lang als Kapitän der Mannschaft fungierte und 149 Punkte in 149 Spielen sammelte. Im Anschluss an seine College-Zeit trug der 1,80m große und 86 kg schwere Rechtsschütze das Jersey der Minnesota Wild in der AHL und der Allen Americans in der ECHL. In der Saison 2019/20 war Sheehy mit 26 Toren und 44 Assists der drittbeste Scorer der ECHL.

Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, zur Verpflichtung des 27-Jährigen: „In den vergangenen beiden Spielzeiten hat Tyler großes Scoring-Potential bewiesen. Er findet stets den Weg zum gegnerischen Tor und kann dort sehr unangenehm für seine Gegenspieler werden. Tyler hat ein hervorragendes Spielverständnis und wird demnach auch eine tragende Rolle in unserem Team spielen.“ Der Sportliche Leiter ergänzt: „Wir sind stolz, dass sich Tyler dazu entschieden hat, unsere Offensive zu verstärken.“

„Die Straubing Tigers haben sich in den vergangenen Jahren stets weiterentwickelt und als erfolgreicher Club etabliert. Ich habe bisher nur Positives über die Fans, die Organisation und die Stadt gehört. Ich freue mich daher sehr über die Möglichkeit, Teil dieses Teams zu sein“, sagt der 27-Jährige selbst zur Vertragsunterzeichnung.

