Von Drohnen bis Datenanalyse: Wie sich die Eishockey-Ãœbertragung weiterentwickelt

Eishockey ist ein Sport voller Action und Drama. Kaum eine andere Sportart verbindet Physikalität mit hoher Geschwindigkeit wie das Treffen auf dem Eis. Wer sich generell für Sport-Events begeistert, dem wird aufgefallen sein, dass sich die filmische Darstellung des Sports in den letzten Jahren ein wenig verändert hat. Der Zuschauer kann mittlerweile eine ganze Reihe von Blickwinkeln sehen, die früher noch unmöglich waren. Und das liegt nicht nur an der Welt der digitalen Sportübertragung. Auch eine physische Technologie hat hier ihre Spuren hinterlassen: Die Rede ist natürlich von Drohnen.

Der richtige Winkel ist entscheidend

Wenn man sich einmal ein Eishockeyspiel angesehen hat, dann merkt man schnell, dass der Blickwinkel viel mit dem empfundenen Gefühl zu tun hat. Je näher man am Spielgeschehen ist, desto größer die Aufregung und der Spaß beim Zusehen. Mit Drohnen ist man näher dran als jemals zuvor. Die fliegenden Kameras ermöglichen nicht nur detaillierte Aufnahmen von spezifischen Spielabläufen. Auch die Gesichter des Torschützen und des Schiedsrichters tragen viel zur Unterhaltung bei. So kann der Zuschauer inzwischen dem Puck direkt über das Spielfeld folgen oder sogar die Perspektive des Pucks selbst einnehmen.

Mehr als nur Informationen

Drohnen ermöglichen eine wesentlich spezifischere Berichterstattung als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Denn eine Übertragung eines Eishockeyspiels ist heute mehr als nur eine reine Wiedergabe des Spielgeschehens. Stattdessen dreht sich hier inzwischen vieles um Marketing. Wenn man also die Talente richtig in Szene setzen möchte, dann ist eine Drohne natürlich ein besonders handliches Werkzeug. Außerdem ermöglichen die kleinen Flieger tolle Aufnahmen der Fans und des Geschehens abseits des Spielfeldes. Dadurch wird die Übertragung natürlich besonders attraktiv, weil der Fan einen echten Einblick in die Stimmung im Stadion bekommt. Das macht sich dann natürlich auch bei den Ticketverkäufen bemerkbar.

Statistiken haben alles verändert

Nicht nur die Drohnen und andere Aufnahmetechniken haben den Sport gründlich verändert. Auch die Statistiken sind inzwischen ein essenzieller Teil des Daseins als Fan und als Sportler. Diese tauchen natürlich auch zunehmend in der Live-Übertragung auf. Torchancen, Spielbilanzen und viele andere Zahlen und Nummern sind inzwischen ein fester Teil der Übertragung und nicht zuletzt natürlich auch der Infos, die die Kommentatoren preisgeben. Den Spielern ist all das natürlich bewusst. Wir erleben ein zunehmendes Interagieren mit der Kamera, ein klares Verständnis von günstigen Winkeln und professionelle Interview-Skills. Das liegt natürlich daran, dass die Spieler heutzutage fast alle mediengeschult sind.

Was können wir in der Zukunft erwarten?

All diese Entwicklungen werden sich in der Zukunft noch verstärken. Es ist sogar nicht auszuschließen, dass die neuen Techniken auch den Zuschauern zugänglich werden. Mietbare Drohnen, mit denen man das Spiel einfach selbst verfolgen kann, sind nicht so futuristisch wie man meint. Sie müssten natürlich eine automatische Sperre haben, was die Flughöhe angeht. Daraus könnte sich ein ganz neues Genre von fangesteuerten Drohnenstreams ergeben. Was das Publikum heutzutage schließlich am meisten begeistert, ist Authentizität. Die lässt sich mit der neuen Technik zwar nicht erzeugen, bei der richtigen Gelegenheit aber möglicherweise zumindest einfangen.

