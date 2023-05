Von der Wedemark nach Down Under â€“ Patrick KlÃ¶pper wechselt zu Melbourne Ice in die AIHL

Melbourne. (DR) Australischer Winter inklusive Eishockey, anstatt nutzlos auf Malle am Strand abzuhängen – das dachte sich Patrick Klöpper von den Hannover Scorpions. Klöpper...

Melbourne. (DR) Australischer Winter inklusive Eishockey, anstatt nutzlos auf Malle am Strand abzuhängen – das dachte sich Patrick Klöpper von den Hannover Scorpions. Klöpper verstärkt Melbourne Ice bis Ende August.



„Es war immer schon ein Traum von mir, einmal am anderen Ende der Welt Eishockey zu spielen. Tatsächlich hatte ich vor 3 – 4 Jahren schon einmal eine Anfrage aus Australien. Damals hatte ich in der DEL2 in Crimmitschau gespielt und lange Zeit mit einem Kieferbruch zu kämpfen, was dann einen Einsatz in der australischen Liga (AIHL) unmöglich machte. Ich hege diesen Traum zusammen mit einem ehemaligen Spieler aus meiner gemeinsamen Krefelder DNL-Zeit schon lange. Australien war immer schon mein Lebensziel, und das in Kombination mit Eishockey über die freien Sommermonate, das ist eine einmalige Chance, solange man keine Frau und Kinder hat.“

Am kommenden Sonntag wird dann dieser Traum in Erfüllung gehen, wenn der 29-jährige gebürtige Duisburger Klöpper erstmalig für sein „Sommer-Team“ gegen die Brisbane Lightning aufläuft. „Die Aufregung ist schon da, ich bin gespannt auf die Teamkollegen und auf das Niveau der Liga. Den Jetlag muss ich natürlich auch noch ein wenig aus den Knochen bekommen.“

Kleine Eishockeywelt – jeder kennt jeden



Aber wie ist der Kontakt zum Team aus der Provinz Victoria zustande gekommen?

„Der Kontakt kam über meinen Trainer bei den Scorpions, Kevin Gaudet, am Rande des Oberliga Winterderbies zustande. Er und Kerry Gouldet, mein dann aktueller Trainer in Melbourne, sind eng mit Marco Stichnoth befreundet. Kerry hat lange gegen Kevin gespielt und gecoacht, dazu besitzt er auch einen Super Draht nach Krefeld. Dann kam eines zum anderen.“

Über die Erlebnisse dieses Tripps, und um welchen ehemaligen Teamkollegen aus Krefelder Zeiten es sich handelt, wird hier zeitnah publiziert.