Von der Leine an die Saale: Robin Palka wird ein Saale Bull

Halle. (PM Saale Bulls) Mit Robin Palka präsentieren die Saale Bulls ihren ersten Neuzugang für die anstehende Saison 2025/26.

Der gebürtige Gummersbacher entstammt dem Nachwuchs der Kölner Junghaie und absolvierte für die Domstädter auch 15 Partien in der PENNY DEL (eine Vorlage).

Nach einer Spielzeit mit Förderlizenz in der DEL2 für die Roten Teufel Bad Nauheim sowie dem EV Landshut wechselte der frühere Junioren-Nationalspieler 2021 in die Oberliga und schloss sich den EC Hannover Indians an. Für den halleschen Liga-Rivalen war der Linksschütze bei 224 Einsätzen in den vergangenen vier Spielzeiten 96-mal als Torschütze erfolgreich und bereitete 111 weitere Treffer vor. Mit einem Schnitt von 0,92 Punkten pro Partie avancierte der Rechtsschütze zu einem verlässlichen und konstanten Scorer, der jede seiner vier ECH-Spielzeiten in den Top Vier der besten Torschützen und Punktesammler beendete.

Auch die Saale Bulls bekamen den Offensivdrang Palkas regelmäßig zu spüren. Bei 18 Duellen gegen seinen neuen Club netzte Palka elfmal ein und gab sechs Vorlagen.

