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Von den Kobras zu den Tigers – Christoph Ehlert wechselt nach Moers

18. August 20261 Mins read13
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Christoph Ehlert - © GSC Moers
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Moers. (PM GSC) Mit Christoph Ehlert verstärken die Black Tigers ihre Offensive um einen erfahrenen Stürmer.

Der 33-jährige gebürtige Duisburger soll Headcoach Thomas Pedarnig nicht nur auf dem Eis zusätzliche Möglichkeiten geben, sondern mit seiner Erfahrung auch eine wichtige Rolle innerhalb der jungen Moerser Mannschaft übernehmen.

Seine Eishockeyausbildung erhielt Ehlert in Ratingen, wo er später auch seine ersten Einsätze im Seniorenbereich absolvierte. Nach einer längeren Eishockeypause zog es ihn zu den Dinslakener Kobras. Dort gelang ihm direkt in seiner ersten Saison gemeinsam mit der Mannschaft der Aufstieg in die Regionalliga.

Auch eine Liga höher stellte Ehlert seine Qualitäten unter Beweis: In 17 Regionalliga- Partien sammelte der Angreifer 15 Scorerpunkte und leistete damit einen wichtigen Beitrag zum Einzug der Kobras in die Playoffs.

Eine Verletzung zwang ihn anschließend zu einer längeren Pause. Ehlert arbeitete jedoch konsequent an seiner Rückkehr und konnte in der vergangenen Saison sein Comeback auf dem Eis feiern. Nun beginnt für den 33-Jährigen bei den Black Tigers ein neues Kapitel. In Moers möchte er wieder an seine früheren Leistungen anknüpfen und seine Erfahrung in die Mannschaft einbringen.

„Mit Christoph bekommen wir einen erfahrenen Stürmer, der unserer Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich weiterhelfen kann. Gerade für unser junges Team ist es enorm wertvoll, Spieler dabeizuhaben, die bereits einiges erlebt haben und ihre Erfahrungen weitergeben können. Christoph kann unseren jungen Spielern wichtige Tipps geben, auf und neben dem Eis Verantwortung übernehmen und ihnen dabei helfen, sich weiterzuentwickeln und das Beste aus sich herauszuholen. Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass er auch sportlich eine echte Verstärkung für uns sein kann. Wir freuen uns sehr, dass er sich für die Black Tigers entschieden hat“, erklärt Black-Tigers-Sprecher Markus Meyer über den Neuzugang.

Mit Christoph Ehlert gewinnen die Black Tigers damit einen weiteren Spieler, der Erfahrung und Qualität mitbringt und gleichzeitig hervorragend in die Ausrichtung des Moerser Kaders passt.

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