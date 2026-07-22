Von den Fans tief beeindruckt und ein Eislöwe aus Überzeugung: Tomáš Sýkora bleibt Dresdner

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen und Tomáš Sýkora gehen gemeinsam in eine weitere Saison.

Der 36-Jährige hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der Saison 2026/2027 für die Blau-Weißen auflaufen.

Seit seinem Wechsel nach Dresden im Januar 2024 absolvierte Sýkora 94 Pflichtspiele für die Dresdner Eislöwen und erzielte dabei 22 Tore. Unvergessen bleibt sein Treffer in der Verlängerung von Spiel sieben der DEL2-Finalserie.

Für Cheftrainer Bo Subr war die Vertragsverlängerung des variabel einsetzbaren Rechtsschützen ein wichtiges Anliegen. Beide kennen sich seit vielen Jahren. Subr weiß die Erfahrung des Deutsch-Slowaken, seine außergewöhnliche körperliche Verfassung und seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten zu schätzen. Ebenso wichtig war für den Cheftrainer die Tatsache, dass Sýkora seinen Weg in Dresden unbedingt fortsetzen wollte.

Bo Subr, Cheftrainer der Dresdner Eislöwen: „Ich kenne Tomáš seit vielen Jahren und weiß genau, welche Qualitäten er mitbringt. Er ist ein absoluter Profi, arbeitet jeden Tag hart und hält sich in einer außergewöhnlichen körperlichen Verfassung. Zudem geht er mit gutem Beispiel voran, indem er die kleinen Dinge in der Vorbereitung auf und neben dem Eis richtig macht. Durch seine Erfahrung und seine Variabilität gibt er uns viele Möglichkeiten. Besonders wichtig war für mich aber, dass Tomas unbedingt in Dresden bleiben wollte.“

Tomáš Sýkora: „Wenn eine Saison so endet wie unsere, zeigt sich, was einen Club wirklich ausmacht. Trotz aller Enttäuschung haben uns die Fans nie allein gelassen. Das hat mich tief beeindruckt. Genau dieses Gefühl hatte ich schon, als ich im Januar 2024 nach Dresden gekommen bin, und heute ist es sogar noch stärker. Dresden ist für meine Familie und mich längst ein Zuhause. Ich wollte unbedingt bei den Eislöwen bleiben und werde jeden Tag mein Bestes geben, um das Vertrauen zurückzuzahlen.“

Source: Tomas Sykora @ Elite Prospects