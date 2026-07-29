Von den Eagles zu den Tigers: Nikolas Maritzen wechselt nach Moers

Moers. (PM GSC) Die Black Tigers Moers verstärken ihre Defensive mit Nikolas Maritzen.

Der 20- jährige Essener erlernte das Eishockeyspielen bei den Moskitos Essen und durchlief dort sämtliche Nachwuchsmannschaften. Zuletzt trug er das Trikot der Eagles Essen. Bereits im Alter von 16 Jahren kam Maritzen in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) zum Einsatz.

Auch in Moers ist der Verteidiger kein Unbekannter: In der Saison 2024/2025 lief er bereits per Förderlizenz für die Black Tigers in der Regionalliga auf. In insgesamt 95 DNL-Spielen erzielte Maritzen 53 Scorerpunkte.

Neben seiner eigenen Laufbahn auf dem Eis engagiert sich der 20-Jährige auch im Nachwuchsbereich. Er hat erfolgreich seine Trainerprüfung abgelegt und ist bereits als Jugendtrainer tätig.

„Nachdem ich bereits vor zwei Jahren für die Black Tigers spielen durfte und damals durchweg positive Erfahrungen gemacht habe, musste ich dieses Mal nicht lange überlegen, als die Anfrage aus Moers kam. Ich freue mich schon auf die neue Saison und das neue Team und möchte mein Bestes geben, um einen Teil zum gemeinsamen Erfolg beizutragen“, freut sich Maritzen über die Rückkehr nach Moers.

„Der Kontakt zu Niki ist nie ganz abgebrochen. Von Anfang an gab es sehr gute Gespräche zwischen Thomas Pedarnig und ihm. Für beide Seiten war schnell klar, dass es einfach passt“, freut sich Black-Tigers-Sprecher Markus Meyer über den Neuzugang.

„Mit ihm bekommen wir einen Verteidiger, der ein gutes Auge für seine Mitspieler hat und viel Tempo auf das Eis bringt“, ergänzt Meyer. Nikolas Maritzen wird künftig mit der Rückennummer 29 für die Black Tigers auflaufen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Nikolas Maritzen @ Elite Prospects

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