Vom Weg Ã¼berzeugt: Noah HÃ¤rtwig bleibt beim EVF

Fürstenfeldbruck. (PM EVF) Der EV Fürstenfeldbruck kann auch in der neuen Saison auf Stürmer Noah Härtwig setzen.

Härtwig gehört beim EVF zum Kreis der Talente, die 2023 U20-Vizemeister in der Landesliga wurden. Im vergangenen Herbst startete Härtwig dann in seine erste komplette Saison im Senioren-Eishockey. Bei jedem Hauptrundenspiel gehörte er zum Kader. In 26 Begegnungen erzielte er sieben Tore und gab zwei Vorlagen.

Trainer Maxi Helling wünscht dem 22-Jährigen, dass er jetzt den nächsten Schritt macht und ein stabiler Landesliga-Stürmer wird. Der junge Angreifer selbst hat sich einiges vorgenommen: „Mit deutlich mehr Punkten will dazu beitragen, dass bei wichtigen Spielen das Momentum auf unserer Seite ist“, sagt Härtwig kurz vor dem Saisonstart gegen die Germering Wanderers am Sonntag, 20. Oktober.

Vom Konzept des Vereins, stark auf Spieler aus der eigenen Jugend zu setzen, ist Härtwig nach wie vor überzeugt: „Ich will beweisen, dass Nachwuchsarbeit in der Landesliga unerlässlich ist“, betont er via ev-fuerstenfeldbruck.de und sagt: „Wir sind eine wirklich junge Truppe, aber ich bin mir sicher, dass wir das im Kreuz haben.“