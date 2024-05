Vom Unterland an den Roten Main: Erfahrung pur fÃ¼r die Bayreuth Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Sam Verelst haben die Tigers einen erfahrenen Außenstürmer unter Vertrag genommen, der in seiner Vita auf mehr als 700 Profispiele...

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Sam Verelst haben die Tigers einen erfahrenen Außenstürmer unter Vertrag genommen, der in seiner Vita auf mehr als 700 Profispiele zurückblicken kann.

Die Eishockey-Gene wurden ihm bereits in die Wiege gelegt: So war Vater Gert Peeters selbst belgischer Nationalspieler und später als Trainer aktiv. Bruder Senna Peeters ist aktueller österreichischer Nationalspieler und in der ICEHL aktiv.

Der in Antwerpen geborene Linkschütze ist seit seinem vierzehnten Lebensjahr in Deutschland aktiv und mit zwei Staatsbürgerschaften ausgestattet. Den Beginn seiner Eishockeylaufbahn bestritt er in Düsseldorf, wo er den Nachwuchs durchlief. Nach einem Engagement in Berlin erfolgte für vier Spielzeiten der Wechsel nach Bremerhaven, wo er mit seinem Team die Zweitliga-Meisterschaft feiern durfte und in der entscheidenden Playoff-Partie gegen Bietigheim mit zwei Treffern seinen Anteil am Gewinn der Meisterschaft hatte. 23 Mal lief Verelst – im Rahmen einer Förderlizenz-Vereinbarung – in der DEL für die Hamburg Freezers auf und absolvierte zudem vier Partien in der Champions Hockey League. Im weiteren Verlauf seiner Karriere ging der 1,80 Meter große und 85 Kilo schwere Außenstürmer für verschiedene Teams in der Oberliga Nord und Süd aufs Eis. So führte ihn sein Weg unter anderem zum VER Selb, mit welchem er den Aufstieg in die DEL2 feiern durfte. Zuletzt trug der als Allrounder geltende Offensivakteur mit Scoring-Touch seinen Anteil bei den Heilbronner Falken bei, dass diese auf dem zweiten Platz ins Playoff-Rennen gehen konnten. Seit 2017 ist Verelst zudem Teil des belgischen Nationalteams, wo er als Assistenzkapitän Verantwortung übernimmt. Bei der Eishockey-WM 2018 in der Division II, Gruppe A spielte der Tigers-Neuzugang erstmals für das belgische Nationalteam, erzielte dabei in 5 Spielen 4 Assists und wurde zum Top-Player seines Teams gewählt. Noch erfolgreicher gestaltete sich – nach einer Bronze- und Silbermedaille in den Jahren 2022 und 2023 – die letzte WM der Division II 2024, bei welcher Verelst mit seinem Land nicht nur den Titel gewinnen konnte, sondern auf persönlicher Ebene als bester Stürmer ausgezeichnet wurde und mit 14 Punkten (5 Tore + 9 Assists) das Turnier als Topscorer beendete.

Verelst wird in Bayreuth einer der Akteure sein, der – als international erfahrener Spieler – mit seinem Spielverständnis, aber auch durch seinen Spielstil Führungsaufgaben übernehmen wird. 100% Einsatz auf dem Eis, in Über- oder auch gerade in Unterzahl, Fitness und Disziplin sind hier die Schlagworte, die auf den Neuzugang der onesto Tigers perfekt passen.

Sam, herzlich willkommen bei den Tigers. Wie ist es zum Engagement in Bayreuth gekommen?

Sam Verelst: Ich habe nach einer neuen Herausforderung gesucht, aber auch nach einem Verein, wo ich längerfristig spielen und etwas mit aufbauen kann. Bayreuth hat einen guten Namen. Ich denke, es ist hier einiges möglich, und freue mich, ein Teil davon zu sein.

Was denkst du, ist möglich hier in Oberfranken?

Sam Verelst: Mir ist natürlich bewusst, dass wir nicht um die Meisterschaft spielen werden, aber das ist auch nicht das Entscheidende. Ich habe nach einer Aufgabe gesucht, die interessant ist und bei der man gleichzeitig Stück für Stück etwas schaffen kann. Es wird sicherlich keine leichte Saison, aber Bayreuth ist ein Standort mit gewissen Ambitionen. Wenn wir zusammenwachsen und wir einen Lauf kriegen, darf man schon an die direkte Playoff-Qualifikation denken. Wichtiger ist aber dennoch, dass sich der Standort festigt und wir ehrliches Eishockey anbieten werden.

Durch dein Engagement in Selb kennst du die Region schon etwas.

Sam Verelst: Ja, das ist richtig. Ich bin als Spieler schon viel rumgekommen und kann das, denke ich, schon beurteilen. Die Region ist sehr schön. Meine Freundin und ich waren viel im Fichtelgebirge unterwegs. Bayreuth – habe ich mir sagen lassen – ist eine schöne und gemütliche Stadt, in der man sehr gut leben kann. Vor allem aber ist es eine Eishockeystadt, die Tigers wurden auch zuletzt großartig unterstützt. Das bleibt natürlich nicht verborgen.

Du bist natürlich bereits im Sommertraining. Wann werden wir dich persönlich in Bayreuth begrüßen dürfen und worauf freust du dich in Bayreuth?

Sam Verelst: Das werden wir noch durchsprechen. Ich bin gerne immer etwas früher vor Ort, wenn dies möglich ist. Ich freue mich auf die Herausforderung und die Aufgabe, in Bayreuth was bewegen zu können. Wir möchten mit Energie auftreten und ehrliches Eishockey anbieten. Das ist sehr wichtig. Es muss allen Spaß machen – egal ob den Fans oder den Jungs im Team. Wir müssen alle gerne zur Eishalle kommen und alles geben. Ich habe richtig Bock darauf!

Der Kader 2024/2025

Trainer: Larry Suarez

Torhüter: Justin Spiewok

Verteidigung:

Sturm: Jan Hammerbauer, Sam Verelst

