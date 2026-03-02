Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Vom Pioneer zu den Bulldogs: Oskar Maier wechselt nach Dänemark
Dänemark

Vom Pioneer zu den Bulldogs: Oskar Maier wechselt nach Dänemark

2. März 2026
Phillip Sinn von Team Deutschland und Oskars Maier von Team Österreich im Zweikampf - © City-Press
Odense. (PM Bulldogs) Die Offensive wird vor den anstehenden Playoffs verstärkt.

Der Fokus liegt klar auf den letzten Spielen der regulären Saison und den bevorstehenden Playoffs, in denen die Offensive nun verstärkt wird. Der 24-jährige österreichische Stürmer Oskar Maier unterschreibt einen Vertrag für den Rest der Saison und ist damit das letzte Puzzleteil vor den entscheidenden Spielen im Frühjahr.

Oskar Maier wechselt von den Pioneers Vorarlberg in die Odense Bulldogs in der ICEHL. Dort hatte er eine wichtige Rolle inne und trug als Assistenzkapitän das „A“ auf der Brust – ein deutlicher Beweis für die Verantwortung und das Vertrauen, das ihm sein ehemaliger Verein entgegenbrachte.

In dieser Saison zeigte der schnelle und laufstarke Stürmer starke Leistungen mit insgesamt 32 Punkten (14 Tore, 18 Assists) und ist damit der zweitbeste Scorer seines Teams. Neben seinen Erfolgen im Verein hat Oskar Maier auch neun Einsätze für die österreichische A-Nationalmannschaft absolviert. Er wird seine internationale Erfahrung nun mit in die Metal League und zu den entscheidenden Spielen der Odense Bulldogs nehmen.

„Mit Oskar Maier gewinnen wir einen Stürmer mit enormer Geschwindigkeit und kompromissloser Arbeitsmoral. Er ist stolz darauf, sich für das Team voll einzusetzen und ist auch im Spiel gegen Außenseiter stark. Wir bekommen einen Spieler, der sowohl offensiv Akzente setzen als auch die Intensität unseres Spiels in Richtung Playoffs steigern kann“, so Ole Nielsen, CEO der Odense Bulldogs.

Der Vertrag steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Lizenzausschuss der DIU.

Previous post Österreich: Roger Bader bleibt Sportdirektor und Herren-Teamchef bis 2028

