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Vom Osten in den Süden: Warum sich die Schwenninger Wild Wings für Austin Ortega entschieden haben

3. Mai 20261 Mins read149
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Austin Ortega von Dresdner Eislöwen - © Alex Butscher / City-Press
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Schwenningen. (PM Wild Wings) Die Wild Wings verstärken ihre Offensive für die kommende Saison mit dem US-Amerikaner Austin Ortega.

In der Liga nach Stationen in Berlin, München, Mannheim und zuletzt Dresden bestens bekannt, darf der technisch versierte Angreifer zukünftig am Neckar scoren. Dies tat der Rechtsschütze mit mexikanisch-philippinischen Wurzeln in seinen bislang 322 Spielen in der PENNY DEL mit durchschnittlich 0.84 Punkten sowohl in der Hauptrunde als auch in den Playoffs auf extrem hohem Niveau.
Im Trikot der Wild Wings sieht Ortega dafür ausgezeichnete Voraussetzungen.

„Ich freue mich riesig darauf, in der kommenden Saison für die Wild Wings zu spielen. Das ist eine großartige Mannschaft mit leidenschaftlichen Fans, und ich kann es kaum erwarten, etwas Besonderes zu erreichen!“, blickt der Angreifer voraus.

Am Neckar trifft er mit Steve Walker auf jenen Coach, mit dem er 2023 gemeinsam die Meisterschaft in die bayerische Landeshauptstadt holen konnte.

Bei den Blau-Weißen kann der 32-Jährige vielleicht genau der Unterschiedsspieler sein, der eine Partie mit einer einzelnen Aktion mitentscheidenden kann.

„Austin hat diese Unberechenbarkeit und vor dem Tor eine Durchschlagskraft, die uns sehr gut zu Gesicht stehen wird und uns in dieser Form bislang möglicherweise gefehlt hat. Wir wollen, dass er bei uns in allen Bereichen an sein Optimum kommt, denn dann kann er in dieser Liga jederzeit ein entscheidender Faktor sein. Wir freuen uns sehr darauf, ihn ab Sommer im Team zu haben“, sagt Wild Wings Geschäftsführer Stefan Wagner.

Bereits in der kommenden Woche wird die neue Nummer 8 erstmalig in Schwenningen erwartet, um erste administrative Dinge frühzeitig zu erledigen.

Austin Ortegas Karriere in Zahlen

Source: Austin Ortega @ Elite Prospects

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