Vom Meister an die Saale – MEC gelingt Top-Transfer auf Kontingentstelle!

Halle. (PM Saale Bulls) Nach den Abgängen der drei Importspieler der abgelaufenen Saison (Tomi Wilenius, Elvijs Biezais und Jesper Åkerman) können die Saale Bulls heute ihren ersten Kontingentspieler für die anstehende Saison 2026/27 bekanntgeben.

Mit Brett Ouderkirk, der vom DEL2-Aufsteiger ECDC Memmingen nach Halle wechselt, vergeben die Bulls erstmals seit Steven McParland 2023 wieder eine Importlizenz an einen Kanadier.

Im Gegensatz zu seinem Landsmann, für den die Bulls die erste (Kurzzeit-)Station in Deutschland waren, kommt der 28-jährige Ouderkirk mit der Erfahrung aus drei Oberliga-Jahren nach Halle. Bei 110 Hauptliga-Einsätzen für Peiting, Heilbronn und Memmingen sammelte der Rechtsschütze 157 Scorerpunkte (66 Tore), hinzu kommen 27 Playoff-Partien mit 25 Zählern (neun Treffer).

„Brett ist im besten Eishockey-Alter und bei uns auf dem Flügel eingeplant. Er könnte aber auch Center spielen, da er es ebenso versteht, seine Mitspieler gut in Szene zu setzen“, so Sportdirektor Christian Hommel. Diese Variabilität zieht sich durch die bisherige Karriere des im kanadischen Monkland geborenen Angreifers, wie ein Blick auf seine Statistiken beweist. Diese weisen Stationen auf, in denen Ouderkirk am Ende sowohl mehr Tore als Vorlagen aufwies als auch andersherum. „Er ist ein Spieler, der sich in jeder Reihe entfalten kann und nicht unbedingt DEN einen Mann neben sich benötigt.“

Nach seiner Zeit in kanadischen Junioren-Ligen agierte Ouderkirk von 2019 bis 2023 für die Norwich University in der US-amerikanischen Uni-Liga NCAA III (79 Spiele, 73 Punkte), bevor er (nach einem Jahr in der SPHL und ECHL) vor drei Jahren den Sprung über den großen Teich nach Deutschland (EC Peiting) wagte. Seine Premieren-Saison auf deutschem Eis beendete er mit 61 Punkten (31 Tore) als zweitbester Scorer des Süd-Ligisten, sein zweites Engagement hierzulande endete in Heilbronn nach 13 Einsätzen mit 23 Zählern (sieben Treffer) aufgrund einer Trainingsverletzung vorzeitig.

Vollständig genesen trumpfte Ouderkirk in der zurückliegenden Saison dann für Memmingen komplett auf. In 49 Hauptrunden-Partien scorte der Kanadier 73-mal (28 Treffer), steuerte in den anschließenden Playoffs 19 Zähler (acht Tore) zum Aufstieg des ECDC in die Zweite Liga bei. „Brett ist immer gut für 25 Tore plus, deswegen wurde er von vielen Clubs umworben. Aber er hat sich für unseren Weg, unsere Visionen entschieden“, so Hommel. „Sein Wechsel nach Halle ist ein Ausrufezeichen.“