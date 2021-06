Vom Main an den Rhein: Carter Proft

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat Carter Proft verpflichtet. Der Stürmer kommt von den Löwen Frankfurt, für die er in den vergangenen drei...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat Carter Proft verpflichtet.

Der Stürmer kommt von den Löwen Frankfurt, für die er in den vergangenen drei Spielzeiten insgesamt 147 Mal auflief und dabei 39 Tore sowie 63 Vorlagen erzielte. Der Deutsch-Kanadier erhält einen Vertrag für die kommende Spielzeit.

Niki Mondt: „Wir beobachten Carter Proft nun schon einige Jahre und ich konnte ihn mir schon immer gut in unserer Mannschaft vorstellen. Carter ist ein kräftiger und robuster Stürmer, der auch vielseitig einsetzbar ist, er kann als Center oder Außenstürmer agieren. Carter ist zudem Zweikampfstark, steht auf dem Eis immer seinen Mann und kann auch für seine Mitspieler in die Bresche springen. Ich freue mich ihn in unseren Reihen zu haben.“

Über Carter Proft

Carter Proft ist am 30. August 1994 im kanadischen Spruce Grove geboren. Seine ersten Eishockeyerfahrungen sammelte der Linksschütze in der Jungend der St. Albert Sabres. In der Saison 2010/11 schaffte er den Sprung in die Western Coast League (WHL) und lief zunächst für die Brandon Wheat Kings und ab 2012 für die Spokane Chiefs auf. 2014/15 wagte der Stürmer den Sprung nach Europa und unterschrieb bei den Kassel Huskies. Für diese absolvierte er insgesamt 120 Partien, erzielte dabei 20 Tore sowie 35 Vorlagen. 2015/16 holte er mit dem Team zudem die Meisterschaft. Im Anschluss folgte ein kurzes Gastspiel in Mannheim, welches nicht von Erfolg gekrönt war. Nach acht Spieltagen wechselte er auf Leihbasis zurück nach Kassel. 2017/18 lief er für die Grizzlys Wolfsburg (20 Spiele, zwei Vorlagen) sowie die Ravensburg Towerstars (25 Partien, zehn Tore, neun Assists) auf und wechselte anschließend zu den Löwen Frankfurt. Carter Proft ist 1,83m groß, wiegt 95 kg und wird bei der DEG mit der Rückennummer 15 auflaufen.

Folgende 18 Spieler stehen nun für 2021/22 bereits fest

(N = Neuzugang, K = Kontingentspieler, U23 = U23-Spieler):

Torhüter: Hendrik Hane, Mirko Pantkowski.

Verteidiger: Kyle Cumiskey (K), Bernhard Ebner, Nicolas Geitner, Marco Nowak, David Trinkberger (N), Marc Zanetti (K), Luca Zitterbart (N).

Stürmer: Alexander Barta, Tobi Eder, Alexander Ehl (U23), Daniel Fischbuch, Stephen MacAulay (K, N), Victor Svensson (K), Jakob Mayenschein (N), Mike Fischer (N, U23), Carter Proft (N)