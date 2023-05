Vom Lech an die Iller: Edgar Simon wechselt vom EV Füssen nach Kempten

Kempten. (PM ESC) Mit dem 22 jährigen Stürmer verpflichten die Sharks einen weiteren jungen Spieler getreu dem Wunsch die Mannschaft zu verjüngen und hungrige...

Kempten. (PM ESC) Mit dem 22 jährigen Stürmer verpflichten die Sharks einen weiteren jungen Spieler getreu dem Wunsch die Mannschaft zu verjüngen und hungrige aufstrebende Talente zu integrieren.

Ausgebildet in Schweinfurt, Köln und Füssen sammelte er ab 2018 Erfahrung in den DNL Teams von Augsburg, Kaufbeuren und Füssen. Seit 2021 wurde der Linksschütze im Oberligateam der Lechstädter eingesetzt. Nun soll er sich in der Bayernliga beim ESC weiterentwickeln, Erfahrung sammeln und zu einem erfolgreichen Angreifer reifen.

Auflaufen wird der junge Stürmer an der Iller in Zukunft mit der # 27.

