Vom Lech an die Donau: Riverkings zu Gast in Deggendorf

Deggendorf. (PM DSC) Am kommenden Freitagabend kommt es zum dritten und letzten Duell zwischen dem Deggendorfer SC und den Landsberg Riverkings. Der Aufsteiger aus...

Deggendorf. (PM DSC) Am kommenden Freitagabend kommt es zum dritten und letzten Duell zwischen dem Deggendorfer SC und den Landsberg Riverkings.

Der Aufsteiger aus Landsberg musste in der bisherigen Spielzeit sehr viel Lehrgeld zahlen. Mit nur vier Punkten stehen die Lechstädter aktuell weit abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Dennoch war der Schritt in die Oberliga letzten Endes ein Erfolg. Wie die Verantwortlichen der Riverkings kürzlich bekannt gaben, kann die Saison aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem finanziellen Plus abgeschlossen werden. Ebenso zogen die Landsberger einige Lehren aus dem „Abenteuer Oberliga“. Da es in dieser Spielzeit keinen Absteiger gibt, will man sich zur kommenden Saison mit ein paar gezielten Verpflichtungen verstärken, um dem Grundgerüst der Mannschaft die nötige Durchschlagskraft zu geben.

Doch auch auf dem Eis zeigten die Riverkings eine Entwicklung. Am vergangenen Wochenende hielt man mit den Wölfen aus Selb lange mit und verlor am Ende mit 4:7. Es gibt also genügend Gründe die Landsberger keinesfalls zu unterschätzen.

Grund zum Optimismus hat aber auch der DSC-Coach Chris Heid. Der 37-jährige Deutsch-Kanadier kann am kommenden Wochenende aller Voraussicht nach auf seinen kompletten Kader zurückgreifen, inklusive dem zuletzt verletzten Andreas Gawlik. Heid weiß um die Besonderheit dieser Situation: „Es ist definitiv ungewöhnlich, dass man in dieser Phase der Saison alle Spieler zur Verfügung hat. Wir werden auch am kommenden Wochenende mit vier Reihen spielen und alle Jungs werden ihre Chance bekommen.“ Auch auf der Torhüterposition kann der DSC aus den Vollen schöpfen. Neben Niklas Deske, Raphael Fössinger und Stefanie Neuert steht dem Deggendorfer SC auch am kommenden Wochenende Kristian Hufsky zur Verfügung. Wer am Ende das Tor hütet, wird Heid kurzfristig entscheiden.

Spielbeginn am Freitagabend ist um 20 Uhr. Die Partie wird auf SpradeTV übertragen.