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Vom Joker zum Panther: Appendino komplettiert Defensive

22. Juli 20261 Mins read57
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Nicolas Appendino - © Sportfoto-Sale (DR)
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Ingolstadt. (PM ERCI) Nicolas Appendino ist der vorerst letzte Neuzugang des ERC Ingolstadt, bevor Anfang August die Vorbereitung auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) startet.

Nach einem Jahr beim ESV Kaufbeuren ist es für den 27-jährigen eine Rückkehr in die DEL. Bei den Panthern unterzeichnete der Verteidiger einen Einjahresvertrag.

„Nicolas hat bereits unter Beweis gestellt, dass er in der DEL eine gute Rolle spielen kann. Er ist ein effektiver Verteidiger, der im Zweikampf sehr geschickt agiert und Scheiben gewinnt. Mit ihm haben wir in der Defensive noch mehr Optionen“, sagt Sportdirektor Tim Regan.

Ausgebildet wurde Appendino unter anderem im Nachwuchs der Kölner Junghaie, ehe er 2017 den Schritt nach Nordamerika wagte. Dort war er drei Spielzeiten lang in den beiden höchsten Juniorenligen aktiv. Es folgte der Wechsel in die Organisation von Red Bull. Für München feierte er in der Saison 2020/21 sein DEL-Debüt, stand von 2023 bis 2025 für die Fischtown Pinguins auf dem Eis und bestritt bisher insgesamt 134 Spiele in der DEL.

In der vergangenen Spielzeit bestritt er 57 Matches für den ESV Kaufbeuren in der DEL2.

„Ich durfte in der vergangenen Saison in Kaufbeuren eine andere Rolle spielen und mehr Verantwortung übernehmen, nachdem ich Bremerhaven und die DEL im Sommer 2025 aus familiären Gründen verlassen hatte. Die Erfahrung, die ich sammeln konnte, hat mir sehr geholfen. Nun will ich in Ingolstadt meine Stärken im läuferischen Bereich, im Stellungsspiel und im Spielverständnis einbringen, um mit dem Team möglichst erfolgreich zu sein“, sagt Appendino, der alle deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaften durchlief und bereits drei Länderspiele für die DEB-Auswahl bestritten hat.

Source: Nicolas Appendino @ Elite Prospects

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