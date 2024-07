Vom HEV zum HEV: Nicklas MÃ¼ller

Der Herner Eissportverein hat Nicklas Müller unter Vertrag genommen. Der 21-jährige wechselt vom Herforder EV an den Gysenberg und erhält die Rückennummer 26. „Wir...

Der Herner Eissportverein hat Nicklas Müller unter Vertrag genommen.

Der 21-jährige wechselt vom Herforder EV an den Gysenberg und erhält die Rückennummer 26. „Wir konnten einen weiteren jungen und talentierten Spieler für uns gewinnen“, freut sich Dirk Schmitz über den Neuzugang.

Nicklas Müller wurde in Wolfsburg geboren und durchlief alle Nachwuchsmannschaften der Young Grizzlies. In den Jugendteams einer Heimatstadt stellte er seine Stürmer-Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis, in seinen ersten beiden Jahren im Senioren-Eishockey, die er beide beim Herforder EV in Ostwestfalen verbrachte, wurde er jedoch zum Verteidiger umgeschult.

„In den vergangenen sieben bis acht Jahren konnte ich mich immer wieder von seiner Qualität und Weiterentwicklung überzeugen, da sich immer wieder die Wege kreuzten. Mit ihm bekommen wir einen sehr spielintelligenten und gut ausgebildeten Akteur dazu, der zudem über einen guten Charakter verfügt“, erklärt der HEV-Coach. Durch die Verpflichtung von Nicklas Müller, der variabel einsetzbar ist, bieten sich Dirk Schmitz viele neue Optionen.

Und auch der 21-jährige, der am Gysenberg seinen nächsten Karriere-Schritt gehen möchte, kann es kaum erwarten, dass die neue Eiszeit beginnt: „Ich freue mich sehr, in der kommenden Saison das Herner Trikot zu tragen“, sagt Nicklas Müller.