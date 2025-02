Vom Gejagten zum JÃ¤ger: Ice Dragons wollen weiter punkten

Herford. (PM HEV) Nach der direkten PlayOff-Qualifikation ist der Herforder Eishockey Verein noch lange nicht fertig.

Der Blick muss drei Spieltage vor Ende der Oberliga Nord Hauptrunde in der Tabelle nicht mehr auf die Verfolger gerichtet werden, sondern gilt den Teams, die vor den Ice Dragons liegen.

„Wir wollen jetzt alle Reihen richtig ins Rollen bringen und den Schwung mitnehmen“, äußerte sich Chefcoach Henry Thom direkt im Anschluss an den 7:5-Sieg gegen die Saale Bulls Halle, mit dem die direkte PlayOff-Qualifikation endgültig gebucht wurde. Mit 65 Zählern liegt man aktuell in der Tabelle auf Platz 6, punktgleich mit dem Tabellenfünften Hannover Indians. Sogar das vermehrte Heimrecht (Platz 4) ist theoretisch noch erreichbar, wobei die Moskitos Essen bereits 7 Punkte Vorsprung haben. In jedem Fall wird bis zum Abschluss der Hauptrunde weiterhin um jeden Zentimeter Eis gekämpft werden.

In der Freitagsbegegnung folgt das nächste, mit Spannung erwartete Derby bei den Hammer Eisbären. Ab 20.00 Uhr will der HEV versuchen, die blütenreine Saison-Weste gegen die Eisbären beizubehalten und wenn möglich, an den Hannover Indians, die zeitgleich ebenfalls ihr Derby bei den Hannover Scorpions bestreiten, vorbeiziehen.

Das nächste Eishockeyhighlight in der heimischen Drachenhöhle steigt am Sonntag ab 18.30 Uhr. Zum letzten Heimspiel der Hauptrunde erwarten die Ice Dragons den Tabellenzweiten Hannover Scorpions. Alles andere als eine erneut ausverkaufte imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ – es wäre das 14. ausverkaufte Heimspiel der Ostwestfalen in dieser Spielzeit – käme fast schon einer Sensation gleich. Die Ice Dragons wollen auch in dieser Begegnung dafür sorgen, dass die Zuschauer so richtig auf die anstehenden PlayOffs vorbereitet werden. Ein Sieg gegen die Scorpions fehlt noch in der Saisonsammlung des HEV, der gegen alle übrigen Teams der Oberliga Nord mindestens einmal gewann.

Für Hochspannung ist also weiterhin gesorgt und die Vorfreude auf die PlayOffs steigt. Informationen zum Ticketvorverkauf folgen noch in dieser Woche und die heimischen Fans dürfen sich auf so manches „Extra-Bonbon“ freuen.

Tickets für die Sonntagsbegegnung gegen die Hannover Scorpions gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn öffnet ab 17.30 Uhr eine Abendkasse, zudem werden die Spiele der Oberliga Nord live auf www.sprade.tv übertragen. Aufgrund der extrem hohen Ticketanfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins dringend die Nutzung der Vorverkaufsstellen. Sollte der online-Vorverkauf frühzeitig eingestellt werden müssen, wird es in jedem Fall noch Tickets an der Abendkasse geben.

