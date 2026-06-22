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Herner EV

Vom Fuchsbau an den Gysenberg – Herner EV verpflichtet Verteidiger Erek Virch!

22. Juni 20261 Mins read108
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Erek-Dirk Virch - © Sportfoto-Sale (DR)
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Herne. (PM HEV) Mit Erek Virch kann der HEV die nächste wichtige Personalie in der Defensive bekanntgeben. Der gebürtige Berliner wird in Herne mit der Rückennummer 33 auflaufen.

Der defensivstarke Verteidiger wurde in der Jugend des ES Weißwasser, des ESC Dresden und des ESV Chemnitz ausgebildet, ehe er bei den Icefighters Leipzig den Durchbruch im Seniorenbereich schaffte. In Leipzig war der 180 cm große Verteidiger ein Jahrzehnt lang ein wichtiger Bestandteil des Teams und überzeugte nicht nur mit seiner defensiven Stärke, sondern auch mit seiner körperlichen Präsenz. Nachdem Virch zum Ende der Saison 2024/25 nach Halle wechselte, bewies er dort erneut auch seine offensiven Qualitäten und sammelte im Saisonendpurt in 16 Spielen 10 Punkte.

In der Saison 2025/26 folgte dann der Wechsel zu den Füchsen Duisburg, wo Virch maßgeblich dazu beitrug, dass die Füchse die drittbeste Defensive der Oberliga Nord stellten. Insgesamt bringt der Verteidiger die Erfahrung aus 369 Einsätzen in der Oberliga Nord mit, in denen er 119 Punkte erzielte.

Nun folgt der Wechsel zum Herner EV, wo der 28-Jährige als bislang einziger Verteidiger im Kader, der vor dem Jahr 2000 geboren wurde, noch mehr Verantwortung übernehmen wird.

„Erek ist genau der Baustein, den wir für unsere Verteidigung und unser Team brauchen. Insofern freuen wir uns, zum richtigen Zeitpunkt noch einmal eine Topverpflichtung getätigt zu haben“, so Lars Gerike über seinen neuen Schützling in der Defensive.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Erek Virch @ Elite Prospects

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