Vom Förderlizenzspieler zum Wolf: Fabjon Kuqi wird Teil des Wolfsrudels

Selb. (PM Wölfe) Mit Fabjon Kuqi können sich die Porzellanstädter die Dienste eines jungen Stürmers sichern, der in den vergangenen Jahren viel Erfahrung in der DEL und DEL2 sammeln konnte.

Ausgebildet in Bietigheim

Der in München geborene Neuzugang der Selber Wölfe verbrachte seine gesamte Jugend und den Einstieg in die Profiligen beim SC Bietigheim-Bissingen und den Bietigheim Steelers. Außerdem stand er für die U17, U18 und U19 der deutschen Nationalmannschaft auf dem Eis. Mit den Bietigheim Steelers sammelte er in 90 Spielen einiges an DEL Erfahrung, insgesamt 192 Spiele lief er für Bietigheim, als Förderlizenzspieler für die Selber Wölfe und zuletzt in Rosenheim in der DEL2 auf. Dabei erlebte er viele Höhen und Tiefen, wie den Aufstieg ins Eishockey Oberhaus, aber auch den Abstieg in die DEL2 und Oberliga. “Das ist so im Sport, man erlebt eben Höhen und Tiefen. Aber dann ist es sehr wichtig, als Team zusammenzuhalten und alles für den Verein zu geben”, sagt Fabjon Kuqi, der als Förderlizenzspieler unter den Bietigheim Steelers auch schon in der Oberliga für den ERC Sonthofen gespielt hat.

Richtige Einstellung und taktische Disziplin

Dass Fabjon nach seinen 7 Spielen als Förderlizenzspieler bei den Selber Wölfen nach Selb zurückkommen möchte, sagt viel über ihn aus und hat ihm seine Entscheidung natürlich auch leicht gemacht. “Ich freue mich sehr, nächste Saison das Trikot der Selber Wölfe zu tragen. Als Förderlizenzspieler hat es mir hier schon richtig gut gefallen und ich habe mich damals in Selb echt wohl gefühlt. Ich kann es kaum erwarten, im Stadion aufzulaufen. Ein weiterer Grund für den Wechsel nach Selb war, dass ich einen großen Teil dazu beitragen möchte, den Wiederaufstieg in Angriff zu nehmen und Selb wieder in die zweite Liga zurückzubringen”, setzt er auch hohe Ziele. Der Linksschütze ist ein guter Baustein auf diesem Weg, das sagt auch Wölfe Geschäftsführer Sven Gerike: “Fabjon bringt alles mit, was wir brauchen: Die richtige Einstellung, gute Skills, läuferische Fähigkeiten und ein Verständnis für taktische Disziplin. Bei uns muss er nun noch einen neuen bzw. den nächsten Schritt vom jungen Talent zum Stammspieler, Leistungsträger und Führungsspieler machen. Das sind große Worte und das ist auch nicht einfach schnell umzusetzen. Aber jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt.” Sich selbst beschreibt Fabjon als hart arbeitenden Spieler. “Ich kann sowohl offensiv, als auch defensiv spielen. Offensiv sind meine Stärken, die Übersicht zu haben und Vorlagen zu geben.”

Sommer in Bietigheim und Kosovo und Vorfreude auf Selb

Den Sommer verbringt der Stürmer zuhause in Bietigheim. “Dort trainiere ich auch. Zusätzlich werde ich einen Monat in Kosovo bei meiner Familie verbringen. Von dort geht es nach Albanien ans Meer, um etwas Sonne zu tanken”. Nach dieser Zeit freut er sich jedoch auch, nach Selb zu kommen und die Fans zu erleben: “Da ich die Fans schon kenne weiß ich, dass sie immer voll dabei sind. Ich freue mich auf eine volle Halle, denn die Fans sind für uns Spieler sehr wichtig. Und in Selb hatte ich immer das Gefühl, dass die Fans immer hinter ihrer Mannschaft stehen. Also lasst die Halle beben!”

