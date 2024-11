Vom EVL zum EVL: Robin Drothen spielt per FÃ¶rderlizenz fÃ¼r die Lindau Islanders

Landshut. (PM EVL) EVL-Stürmer Robin Drothen wird ab sofort per Förderlizenz in der Oberliga Süd auf Torejagd gehen. Der Angreifer trägt bereits am heutigen...

Landshut. (PM EVL) EVL-Stürmer Robin Drothen wird ab sofort per Förderlizenz in der Oberliga Süd auf Torejagd gehen. Der Angreifer trägt bereits am heutigen Sonntag das Trikot der Lindau Islanders und läuft für das Team vom Bodensee gegen die Heilbronner Falken auf. Nachdem zuletzt Jakob Mayenschein sein Comeback feierte, hat sich ein weiterer Stürmer von der Verletztenliste verabschiedet. So stehen Trainer Heiko Vogler bis auf Jesse Koskenkorva alle Angreifer zur Verfügung. „Dadurch haben wir ein kleines Luxusproblem und müssen Spieler auf die Tribüne setzen. Das fällt uns natürlich nicht leicht, aber wir wollen immer die bestmögliche Mannschaft auf dem Eis haben. Robin kam auf uns zu, ob er in der Oberliga Spielpraxis sammeln kann. Letztlich kamen wir gemeinsam überein, ihm diese Chance zu geben. Wir werden die Situation aber natürlich Woche für Woche neu bewerten, damit wir sofort reagieren können“, erklärt Vogler. ! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten! Robin Drothen kommt per Förderlizenz zu den EV Lindau Islanders

Islanders reagieren kurzfristig auf Verletzungspech Lindau. (PM EVL) Aufgrund einiger Verletzungen und nicht planbarer Förderlizenspieler aus Ravensburg reagieren die Islanders mit einer Förderlizenz für einen Stürmer aus der DEL2. Vom EV Landshut kommt Robin Drothen an den Bodensee und wird dem aktuell etwas ausgedünnten Kader wieder mehr Tiefe verleihen. Der 22 Jahre alte Stürmer wird schon am Sonntagabend gegen die Heilbronner Falken für die Lindauer auflaufen. Da Headcoach Michael Baindl sein Konzept mit vier Powerlines nachkommen möchte, bot sich kurzfristig die Chance, Robin Drothen per Förderlizenz aus Landshut zu bekommen. Die Verantwortlichen der Islanders überlegten daher nicht lange und nahmen dieses Angebot aufgrund der aktuell angespannten personellen Situation dankend an. „Da wir zurzeit viele Ausfälle beklagen müssen und wir uns bewusst entschieden haben, weiter mit zwei Imports zu spielen, haben wir den Weg mit einer weiteren Förderlizenz bewusst gewählt“, sagt Milo Markovic, der Sportliche Leiter der Islanders. „Robin ist ein sehr talentierter Stürmer, der seine Qualitäten bereits letztes Jahr in Bayreuth gezeigt hat.“ EVL-Headcoach Michael Baindl kennt den talentierten Stürmer bereits aus der gemeinsamen Zeit in Bayreuth. Eishockey-Magazin TV

5986 Die DEL2 und ihr neuer TV-Partner Sportdeutschland haben die Preisstruktur für die Saison 24/25 veröffentlicht. Ein Einzelspiel kostet 8,90 Euro, der Saisonpass 449 Euro. Sind die Preise angemessen? Ja, die Preise sind okay. Alles hat halt seinen Preis. Nein, das ist zu teuer. Das ist schwer zu beurteilen.