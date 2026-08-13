Vom Eishockey zur Berufsfeuerwehr: Rittner Urgestein Michael Lang hört auf

Klobenstein. (PM Buam) Im Kader der Rittner Buam SkyAlps fehlt für die kommende Saison ein einheimischer Leistungsträger.

Michael Lang hat sich aus beruflichen Gründen entschieden, die Schlittschuhe an den Nagel zu hängen. Der 25-Jährige spielte sein gesamtes Eishockey-Leben für die Blau-Roten, die letzten acht Saisonen davon in der Alps Hockey League.

Michael Lang stand auf dem Ritten für kompromissloses, schnörkelloses Verteidigen und warf in jedem Spiel alle seine Kräfte für seinen Heimatverein auf das Eis. So brachte es der 25-Jährige auf 261 Spiele in der Alps Hockey League, der IHL Serie A und im Continental Cup. Dabei erzielte er 37 Scorerpunkte (neun Tore). Seinen Rittner Buam SkyAlps blieb Lang von der Jugend aufwärts stets treu und wurde auch in der Kabine zu einem wichtigen Teil der Rittner Kampfmannschaft. Nun ist aber Schluss: Aus beruflichen Gründen tritt der gebürtige Rittner aus dem Leistungssport zurück.

„Ich beginne in Kürze die Ausbildung zum Berufsfeuerwehrmann in Bozen. In diesem Berufsfeld überschneiden sich die Arbeitsschichten mit den Trainings und Spielen im Eishockey. Zeitlich wäre es sich nicht mehr ausgegangen“, erzählt Lang. Seine schwere Verletzung in den Alps-Hockey-League-Playoffs in der Saison 2024/25, als sich Lang bei einem Zusammenprall mit Torhüter Colin Furlong eine Sehnenverletzung im Fuß zuzog, war dabei nicht ausschlaggebend: „Das war mit Sicherheit der schwierigste Moment meiner Karriere, weil ich noch nie so lange nicht Eishockey spielen konnte. Aber das hatte keinen Einfluss auf mein frühes Karriereende. Das ist nur beruflicher Natur.“ Nach einer komplizierten Operation und einer fast einjährigen Reha feierte der Rittner in der vergangenen Saison sein Comeback. „Während der Verletzungspause hatte ich viel mehr Freizeit, habe andere Dinge erlebt, die einem sonst als Eishockeyspieler nie möglich gewesen waren. Als ich aber wieder auf dem Eis stand und spielen konnte, war das schon ein unfassbar schönes Gefühl, das mir sehr gefehlt hat.“

Drei Mal Jugend-Italienmeister und das Double 2023/24 als Höhepunkt

Trotz dieses Rückschlags blickt Lang auf acht erfolgreiche Saisonen im Trikot der Rittner Buam SkyAlps zurück. In der Saison 2023/24 gewann er mit seinen Buam das Double aus Italienmeisterschaft und Alps Hockey League. In der Jugend feierte Lang mit den Junior Buam außerdem die U16-Italienmeisterschaft (2016/17) und zwei Mal die U19-Italienmeisterschaft (2017/18 und 2018/19). „Das Double war mit Sicherheit das Highlight. In dieser Saison hatten wir eine großartige Truppe und haben das auch auf dem Eis zeigen können. Auch die Titel in der Jugend waren, genauso wie eigentlich jeder Erfolg, sehr schön. Vom Eishockey habe ich in diesen Jahren viel gelernt und mitgenommen, nicht nur sportlich. So ganz werde ich dem Eishockey auch nicht den Rücken kehren. Irgendwann wird sich sicher wieder etwas ergeben. In welcher Form weiß ich jetzt aber noch nicht“, erzählt Lang.

Auch die Sportdirektoren der Rittner Buam SkyAlps, Dan Tudin und Alexander Eisath, wünschen ihrem langjährigen Spieler alles Gute für die Zukunft: „Wir möchten uns bei Michael Lang für seinen Einsatz, seine Treue und die vielen schönen gemeinsamen Momente bedanken. Wir wünschen ihm für seine kommenden Aufgaben alles, alles Gute und würden uns freuen, wenn wir ihn das ein oder andere Mal noch in der Arena sehen!“ Das versichert Lang sofort: „Natürlich werde ich noch in die Arena kommen, um meinen Freunden zuzuschauen!“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Michael Lang @ Elite Prospects

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