Vom DEL-Absteiger ins NHL Camp: Canes verpflichten Nikita Quapp mit Entry-Level-Contract

Raleigh, N.C. (PM Hurricanes) Eric Tulsky, General Manager der Carolina Hurricanes in der National Hockey League, gab heute bekannt, dass das Team Torhüter Nikita Quapp mit einem Zweijahresvertrag für den Einstiegsvertrag verpflichtet hat.

Der Vertrag bringt Quapp für die Saisons 2024/25 und 2025/26 775.000 US-Dollar in der NHL bzw. 55.000 US-Dollar in der American Hockey League (AHL) ein.

„Nikita ist ein herausragender Torhüter mit langjähriger Erfahrung in der höchsten deutschen Liga“, sagte Tulsky. „Wir freuen uns darauf, seine Entwicklung auf seinem Weg in den Profi-Eishockeysport in Nordamerika zu verfolgen.“

Der 22-jährige Quapp erzielte in der Saison 2024/25 in neun Spielen für die Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), der höchsten deutschen Liga, eine Bilanz von 0-5-0, einer Fangquote von 0,870 und einem Gegentorschnitt von 4,08. Den Großteil der Saison 2023/24 verbrachte er bei den Lausitzer Füchsen (DEL2) und erzielte in 26 Spielen eine Bilanz von 11-14-0, einer Fangquote von 0,920 und einem Gegentorschnitt von 2,63. Er bestritt außerdem zwei Spiele für die Eisbären Berlin (DEL) und erreichte eine Bilanz von 1-1-0, einer Fangquote von 0,818 und einem Gegentorschnitt von 3,62.

Der 1,93 m große und 92 kg schwere Torhüter erzielte in 34 DEL-Spielen mit der Düsseldorfer EG, den Eisbären Berlin und den Krefeld Pinguine (2021–2025) eine Fangquote von 0,87 % und einen Gegentorschnitt von 4,02.

Der gebürtige Ravensburger vertrat sein Heimatland bei der U18-Weltmeisterschaft 2021 sowie den U20-Weltmeisterschaften 2022 und 2023. Er wurde von Carolina in der sechsten Runde des NHL Draft 2021 als #187. ausgewählt.

Erst vor acht Tagen hatten die Eispiraten Crimmitschau Nikita Quapp als ersten Neuzugang vorgestellt. Nun müssen die Westsachsen erneut einen neuen Goalie verpflichten.

Seine Karriere in Zahlen

