Vom 01. bis 03. September 2023: Saisoneröffnung und Niemeier-Haustechnik-Cup 2023 in Deggendorf

Deggendorf. (PM DSC) Bereits im Vorjahr war der Niemeier-Haustechnik-Cup ein echtes Schmankerl in der Vorbereitungsphase des Deggendorfer SC.

Auch diesmal bekommen die Fans ein hochkarätiges Teilnehmerfeld präsentiert. Diesmal spielen am 2. und 3. September die Selber Wölfe (DEL2), Heilbronner Falken (Absteiger aus der DEL2) und die Unterland Cavaliers aus der Alps Hockey League zusammen mit dem Deggendorfer SC den Niemeier-Haustechnik-Cup aus. Bereits am Vortag, am 1. September findet die Saisoneröffnungsfeier des DSC rund um das Eisstadion statt.

Während die Selber Wölfe und die Heilbronner Falken zwei in Deggendorf bestens bekannte Gegner sind, konnte mit den Unterland Cavaliers ein Teilnehmer gewonnen werden, der für die meisten Eishockeyfans in Deutschland völlig unbekannt sein dürfte. Erst seit der Saison 2019/20 nehmen die Südtiroler, die als Zusammenschluss aus den Vereinen aus Auer und Neumarkt gegründet wurden, am Spielbetrieb teil. In der abgelaufenen Spielzeit gingen sie erstmals in der Alps Hockey League an den Start und konnten in der Hauptrunde der multinationalen Liga auf Anhieb den 2. Platz erringen.

Die Deggendorfer Eishockeyfans dürfen sich wieder auf jeweils 2 Spiele an den 2 Turniertagen freuen. Wie schon im letzten Jahr wird rund um die Festung an der Trat an den 3 Tagen ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. Mehr Details folgen.

Auch DSC-Prokurist Stefan Liebergesell ist bereits voller Vorfreude: „Es ist uns wieder gelungen, ein hochkarätiges Teilnehmerfeld für unseren Saisonstart zu gewinnen. Der Titelverteidiger aus Selb ist mit dabei und neben dem DEL2-Absteiger aus Heilbronn, kommt mit den Cavaliers ein absolutes Topteam aus der Alps Hockey League. Wir freuen uns, dass wir unseren Fans so einen Auftakt in die Saison bieten können.“

Selbstverständlich sind auch die Dauerkarten für den Niemeier-Haustechnik-Cup in vollem Umfang gültig. Wer sein Ticket noch nicht bestellt hat, kann dies jetzt unter https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deggen-shop/de/dauerkarten/channel/shop/indexnachholen.

