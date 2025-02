Vollgas fÃ¼rs Viertelfinale: ERC mÃ¶chte zweiten Sieg holen

Sonthofen. (PM ERC) Die Premiere ist geglückt – jetzt wartet der erste Matchball: Nach dem hochverdienten 9:1-Kantersieg im ersten Achtelfinale gegen den EHC Bad Aibling am Sonntag kann der ERC Sonthofen bereits am Freitag mit einem weiteren Sieg in Bad Aibling den Einzug ins Viertelfinale klar machen.

Die gezeigte Leistung in Partie eins macht Mut: Mit Vollgas-Eishockey verzückte der ERC seine fast 1.000 Fans.

Als am Sonntag gegen 20 Uhr die Schlusssirene im altehrwürdigen Eisstadion an der Hindelanger Straße ertönte, fuhren die Spieler des ERC gesammelt in Richtung Fabian Schütze und herzten ihren Keeper. Alle schnauften tief durch: Akt eins in den Playoffs hatte die Mannschaft von Coach Helmut Wahl und Spielertrainer Vladimir Kames mit einem überzeugenden Auftritt gemeistert.

Nach dem Achtelfinalsieg paarte sich bei den Jungs in den schwarz-gelben Trikots neben einer Menge Freude über die gezeigte Leistung vermutlich auch etwas Erleichterung. Schließlich ist Playoff-Zeit, und in dieser spannenden und wichtigsten Saisonphase darf man sich keinen Ausrutscher leisten – erst recht nicht in einer Best-of-Three-Serie, bei der zwei Erfolge zum Weiterkommen berechtigen. Dass mit dem EHC Bad Aibling ein Gegner auf die Oberallgäuer wartete, der in der Parallelgruppe B seine Hauptrunde absolviert hatte, machte die Aufgabe kniffeliger.

Ein Funken Ungewissheit über das Leistungsniveau und das taktische Auftreten der „AibDogs“ schwang am Sonntagabend in der Anfangsphase also durchaus mit. Dieser Funke aber war nach rund sieben Minuten erloschen, als die Gastgeber zwei Unterzahlspiele schadlos überstanden hatten und fortan bei voller Mannschaftsstärke ihre Qualitäten aufs Eis brachten: Mit Spielwitz und Tempo kombinierten sie sich reihenweise vor den Kasten von EHC-Goalie Rudolf Schmidt. Und wenn die Gäste mal vor Fabian Schütze auftauchten, war der erfahrene Torhüter der sichere Rückhalt. Selbst einen Penalty vereitelte der ERC-Keeper mit stoischer Ruhe und seiner Stockhand.

Nach dem starken Auftakt-Auftritt und dem 9:1-Kantersieg reist der schwarz-gelbe Tross am Freitag mit viel Selbstvertrauen in den Landkreis Rosenheim. Der ERC hat sich in die komfortable Situation gebracht, bereits am Freitagabend ab 19:45h um den Einzug ins Viertelfinale zu spielen. Die Devise bleibt unverändert: von der Strafbank fernbleiben und möglichst schnell in den eigenen Spielrhythmus kommen. In der Ausscheidungsrunde geht es vor allem darum, Fehler zu vermeiden und mit mannschaftlicher Geschlossenheit, Laufarbeit und Leidenschaft ans Werk zu gehen.



Dass der Hauptrundenmeister der Gruppe A diese Mentalität – neben spielerischen und technischen Qualitäten – aufs Eis bringt, hat er in der Saison bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Interessant wird das Aufeinandertreffen in der Eishalle von Bad Aibling allemal. Einige ERC-Akteure kennen das Stadion noch nicht. Und es ist schließlich Playoff-Zeit – die spannendste Saisonphase, in der so viel passieren kann.

Das Achtelfinale wird als Best-of-Three-Serie gespielt. Zwei Siege sind fürs Weiterkommen nötig. Sollte ein drittes Duell nötig sein, wird dies am Sonntag, 23. Februar, ab 18 Uhr im Eisstadion an der Hindelanger Straße ausgetragen.

