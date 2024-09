Voller Erfolg in Celje fÃ¼r den EC Bregenzerwald

Dornbirn. (PM ECB) In einem von Strafen geprägten Spiel setzt sich der EC Bregenzerwald deutlich mit 6:2 durch und erntet im erfolgreichen Doppelwochenende 4...

Dornbirn. (PM ECB) In einem von Strafen geprägten Spiel setzt sich der EC Bregenzerwald deutlich mit 6:2 durch und erntet im erfolgreichen Doppelwochenende 4 Punkte.

Den zweiten Teil des Slowenien Roadtrips mussten die Vorarlberger ohne Topscorer Roberts Lipsbergs absolvieren, der aus familiären Gründen direkt nach dem Jesenice Spiel zurück in seine Heimat flog. Im Tor bekam dieses Mal Jami Pasanen wieder das Vertrauen. Die Heimmannschaft erarbeitete sich in den Anfangsminuten ein Chancenplus, doch es waren die Wälder die anschrieben. Der Puck wurde in der 8. Minute von Janick Wernickes Schlittschuh in das Tor abgefälscht, der Treffer den Gastgebern nach kurzer Beratung der Offiziellen auch gutgeschrieben. Einige Zeit später trafen die Hausherren in Überzahl, Mintaustikins war für das 1:1 verantwortlich. (14.) Nur drei Zeigerumdrehungen danach brachte Richard Schlögl die Wälder wieder in Front. Im Powerplay positionierte er sich vor Keeper Gajsek und gab der Scheibe die entscheidende Richtungsänderung nach einem Schlagschuss von Robert Ossipov. (17.)

Im Mittelabschnitt setzte sich der Trend mit den Strafen fort, was sich auch auf den Zwischenstand auswirkte. In der 23. Minute glichen die Gastgeber mit einem Mann mehr aus, Sotlar besorgte das 2:2. Nur 38 Sekunden später jubelten wieder die Gäste. Fadyeyev setzte Manuel Metzler in Szene, der Gajsek mit einem Schlenzer ins kurze Eck alt aussehen ließ. (Individualsponsor O&S Bau gratuliert seinem Spieler.) Schließlich schafften es die Wälder etwas Abstand zu gewinnen. Bei seinem zweiten Treffer an diesem Abend behielt Janick Wernicke in einem Knäuel vor dem gegnerischen Kasten den Überblick und bugsierte die Scheibe über die Torlinie. (33.)

Im Schlussdrittel ließen sich die Eerme Schützlinge die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Manuel Metzler kam in der 56. Minute komplett frei zum Schuss und sicherte den Sieg vorzeitig mit dem 5:2. (Individualsponsor O&S Bau gratuliert seinem Spieler.) Nur 16 Sekunden später setzte Yevgen Fadyeyev den Schlusspunkt. Gleich nach Wiederanpfiff entschied der ukrainische Stürmer das Direktduell mit Gajsek für sich. (56. Individualsponsor Pfanner Schutzbekleidung gratuliert seinem Spieler.) Mit dem ersten vollen Erfolg der Saison schieben sich die Wälder vorläufig auf den sechsten Tabellenrang. Kommende Woche kommt es auswärts zum Spiel gegen Tabellenführer Kitzbühel.