Volle Unterstützung beim Auswärtsspiel in Bad Tölz – Heimspiel gegen Höchstadt steht bevor

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks mussten sich am Dienstagabend in der ausverkauften Eis-Arena vor 1.500 Zuschauern dem Deggendorfer SC mit 1:4 geschlagengeben.

Die Habichte lieferten dem Favoriten bis zum Ende einen heißen Kampf, der am Ende nicht belohnt wurde. Direkt nach dem Derby richtete sich der Blick auf die kommenden Aufgaben.

Die Dreiflüsse-Städter wollen es am Freitag bei den Tölzer Löwen besser machen als am Derby-Dienstag. Die Oberbayern stehen einen Platz und drei Punkte vor den Black Hawks in der Oberliga Süd Tabelle. Das Heimspiel gegen die Löwen konnten die Passauer im Penaltyschießen mit 4:3 für sich entscheiden. Nach einem 0:2-Rückstand bewiesen die Black Hawks Moral, drehten die Partie und wurden von den Fans in der Eis-Arena gefeiert. Auch beim Auswärtsspiel am Freitag wird es an Unterstützung nicht mangeln: Die Passauer Fanszene hat einen Bus organisiert, um das Team lautstark zu unterstützen. „Uns erwartet ein schweres Auswärtsspiel in Tölz, wir freuen uns aber sehr auf die Unterstützung durch den Fanbus.“ erklärt Black Hawks Geschäftsführer Kevin Dierks.

Das letzte Heimspiel vor der Deutschland-Cup-Pause bestreiten die Passau Black Hawks am Sonntag um 18 Uhr gegen den Höchstadter EC. Es ist das erste Aufeinandertreffen mit den Alligators in dieser Saison. Höchstadt hatte erneut eine schwierige Vorbereitung und konnte aufgrund von Umbauarbeiten das heimische Eisstadion nicht nutzen. Die ersten Saisonspiele mussten die Franken allesamt auswärts bestreiten, was sich auch in der bisherigen Punkteausbeute widerspiegelt: 9 Punkte aus zehn Spielen bedeuten Tabellenplatz 13. Die Black Hawks dürfen die Gäste jedoch keinesfalls unterschätzen. Bereits in den vergangenen Jahren erwiesen sich die Alligators als unangenehmer Gegner.

Zudem sind die Franken bereits jetzt zum Punkten verdammt und werden in der Eis-Arena alles in die Waagschale werfen. „Sonntag steht dann ein sehr wichtiges Heimspiel an. Höchstadt ist schon fast zum Siegen verdammt. Wir wollen im letzten Spiel vor der Pause, aber nochmal alles raushauen und die Punkte in Passau behalten.“ so der Ausblick von Black Hawks Trainer Petr Bares.

Tickets für das Heimspiel am Sonntag gegen den Höchstadter EC sind online auf etix.com erhältlich. Das Spiel wird live und in HD-Qualität auf sprade.tv übertragen. -czo

