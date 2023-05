Volle Power für den Sturm – Thomas März verlängert beim TEV

Miesbach. (PM TEV) Vor der vergangenen Saison war Thomas März aus Rosenheim gekommen und konnte in seinem ersten Jahr an der Schlierach sofort überzeugen....

Miesbach. (PM TEV) Vor der vergangenen Saison war Thomas März aus Rosenheim gekommen und konnte in seinem ersten Jahr an der Schlierach sofort überzeugen.

Mit seiner körperbetonten und leidenschaftlichen Spielweise, spielte sich der 21-jährige Sachsenkamer schnell in die Herzen der TEV Fans. In der abgelaufenen Saison gelangen dem quirligen Angreifer, der seine Jugendzeit beim EC Bad Tölz verbrachte, in 45 Spielen 14 Tore und 23 Asissts, womit er sechstbester Scorer beim TEV war. Und auch in der kommenden Saison wird März beim TEV das Trikot mit der Nummer 3 tragen.

Thomas März zu seiner Vertragsverlängerungen: „Ich freue mich extrem nächste Saison wieder beim TEV angreifen zu dürfen. Für mich ist Miesbach etwas Spezielles. Ich habe mich vom ersten Moment an wie Daheim gefühlt. Miesbach ist wie eine Familie. Wir haben letztes Jahr eine super Saison gespielt und auch für mich persönlich ist es gut gelaufen. Ich habe das Vertrauen bekommen, was mich sehr gefreut hat. Für die neue Saison hoffe ich natürlich, dass wir als Team und ich als Spieler nochmal eine Schippe drauflegen können und vielleicht schaffen wir es dann in der kommenden Saison ganz nach oben.“

