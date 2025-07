Vollblutstürmer Luca Neudecker greift bei den Luchsen wieder an

München. (PM MEK) Die sportliche Leitung des MEK freut sich, einen weiteren Neuzugang für die Abteilung Attacke vorstellen zu dürfen.

Nach einer Saison Pause vom Ligenspielbetrieb schließt sich Stürmer Luca Neudecker den Landeshauptstädtern an.

Das erste Punktspiel für den MEK wird für Luca in vielerlei Hinsicht eine Premiere sein. Schließlich wird es sich dabei nicht nur um seinen ersten Einsatz für den neuen Verein handeln, sondern auch um sein erstes Match in einer Liga des Bayrischen Eissportverbandes. Die bisherige Laufbahn von Luca spielte sich ausschließlich im Osten der Bundesrepublik ab. Den Eissport erlernte er bei seinem Heimatverein ESV Chemnitz. Dort spielte er bis zur Saison 2016/17, während der er zum ETC Crimmitschau wechselte und sich dort in der Schüler-Bundesliga mit den besten Spielern seiner Altersklasse messen konnte. Nach zwei Jahren in der Stadt der 100 Schornsteine ging es für den Stürmer zurück nach Chemnitz. Dort holte er in der Saison 2019/20 mit der U20-Mannschaft des ESV den DNL3-Titel und den damit verbundenen Aufstieg in die DNL2. Außerdem absolvierte er in diesem Winter seine ersten fünf Spiele im Herrenbereich. In der darauffolgenden Spielzeit absolvierte Luca acht DNL2-Punktspiele, bevor die Saison aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen wurde. Zur Saison 2021/22 fing er an, bei der Bundeswehr zu arbeiten, und konnte aufgrund der zeitintensiven Grundausbildung nur ein Spiel bestreiten. Im Anschluss legte er eine Pause vom Eissport ein, ehe er in der Spielzeit 2023/24 ein (vorerst) letztes Mal für seinen Heimatverein antrat. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt bereits seinen Lebensmittelpunkt nach München verlegt hatte, absolvierte er in diesem Winter nochmal zwei Spiele für die Crashers. In diesen Spielen sammelte er beeindruckende sechs Punkte, allerdings sollten keine weiteren Spiele für den ESV mehr hinzukommen, und zum Saisonende endete seine Zeit im Eissportzentrum Chemnitz.

Nach seiner Ankunft in der bayrischen Landeshauptstadt machte sich Luca schnell auf die Suche nach einem neuen Verein. Nachdem er im Verbandsbereich zunächst nicht fündig wurde, wurde ihm am Rande eines Trainings bei der Hobbymannschaft Munich Griffins der Münchner EK empfohlen. Der Stürmer setzte sich daraufhin mit der sportlichen Leitung des MEK in Verbindung, und nach einem kurzen Gespräch mit der sportlichen Leitung und einigen Trainingseinheiten mit dem Luchsrudel fiel schnell die Entscheidung, zur kommenden Spielzeit für die Landeshauptstädter anzutreten.

Mit Luca konnte das Luchsrudel einen hochmotivierten und bestens ausgebildeten Stürmer für sich gewinnen. Der gebürtige Chemnitzer ist auf dem Eis stets hochfokussiert und hat ein Händchen dafür, Räume für sich und seine Mitspieler zu kreieren. Diese Räume nutzt er gerne aus, um entweder seine Kollegen in Szene zu setzen oder selbst den Abschluss zu suchen. Für den Stürmer sind sowohl Spaß am gemeinsamen Sport als auch hundertprozentiger Einsatz bis zur letzten Minute wichtig. Mit der Kombination aus spielerischem Können, Freude am Spiel, sowie gesundem Ehrgeiz wird der Neuluchs das Rudel sportlich wie menschlich zweifelsohne bereichern.